Skorupski broni karnego, Kiwior jak profesor. Jest też gol Świderskiego. Polacy grali w Lidze Europy

Polacy grali w Lidze Europy

Starcie w stolicy Szwajcarii rozpoczęło się bardzo źle dla gospodarzy, którzy po 19 minutach przegrywali 0:3. Pierwszego gola strzelił Karol Świderski, dwa następne dołożył Marokańczyk Anass Zaroury, który w 68. minucie skompletował hat-tricka. Chwilę później Świderski opuścił boisko. Bramkarz Bartłomiej Drągowski, drugi z Polaków w greckiej drużynie, oglądał spotkanie z ławki rezerwowych.

Na Villa Park piłkarze z Bolonii rozegrali dobry mecz, częściej strzelali na bramkę, trafili w poprzeczkę, lecz nie wywieźli nawet punktu. Jedynego gola zdobył w 13. minucie Szkot John McGinn. W 68. min gospodarze mieli doskonałą okazję, ale Ollie Watkins nie wykorzystał karnego - jego strzał Łukasz Skorupski obronił nogami.

"FC Polto"

W czwartek wystąpili jeszcze dwaj inni reprezentanci kraju. Jan Bednarek i Jakub Kiwior skutecznie dyrygowali obroną FC Porto, które wygrało z FC Salzburg 1:0. Zwycięstwo zapewnił gościom w czwartej doliczonej minucie Brazylijczyk William Gomes.

Pierwsza seria meczów wyjątkowo została rozłożona na dwa dni. W środę bramkę dla Fenerbahce Stambuł zdobył Sebastian Szymański, ale turecki zespół przegrał na wyjeździe z Dinamem Zagrzeb 1:3. Grali też Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki) w zremisowanym u siebie 0:0 meczu z Maccabi Tel Awiw oraz Filip Rózga, którego Sturm Graz przegrał w Danii z FC Midtjylland 0:2.

Również faza ligowa

Po raz drugi Liga Europy, drugie pod względem rangi rozgrywki UEFA, odbywa się w formule ligowej. Podobnie jak w Champions League, każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników tych meczów wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zespoły zostaną wyeliminowane.

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.