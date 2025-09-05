Piątek, 5 września, to dzień pełen sportowych emocji z udziałem polskich reprezentacji.

Młodzieżowa kadra piłkarska zmierzy się z Macedonią Północną w eliminacjach ME, trwają też eliminacje do mistrzostw świata

Kibiców czekają też międzynarodowe hity piłkarskie, US Open, Eurobasket, Vuelta a España i sporty motorowe.

Sprawdź, gdzie obejrzeć wszystkie najważniejsze wydarzenia sportowe tego dnia!

Biało-czerwoni walczą o punkty. Gdzie oglądać mecze Polaków?

Piątkowe popołudnie i wieczór upłyną pod znakiem występów polskich reprezentacji. Najważniejszym wydarzeniem będzie mecz młodzieżowej kadry piłkarskiej, która w ramach eliminacji do mistrzostw Europy zmierzy się z Macedonią Północną. Transmisja na żywo rozpocznie się o 17:55 na antenie TVP Sport, a poprzedzi ją studio ekspertów.

Przeczytaj także: MŚ w boksie: Dariusz Michalczewski motywuje Polaków! Tygrys przygotował specjalną niespodziankę dla medalistów

Wcześniej, bo już o 13:15, również w TVP Sport, kibice koszykówki będą mogli śledzić powtórkę starcia Polaków z Belgią w ramach EuroBasketu 2025. To kluczowy mecz dla układu sił w naszej grupie. Fani piłki nożnej, którzy przegapili ostatni mecz seniorskiej kadry, będą mieli okazję nadrobić zaległości – TVP Sport dwukrotnie (o 8:15 i 15:10) pokaże powtórkę spotkania eliminacji MŚ 2026 przeciwko Holandii.

Międzynarodowe hity piłkarskie. Szlagier w eliminacjach MŚ

Wieczór to prawdziwa uczta dla fanów futbolu na najwyższym poziomie. O godzinie 20:40 na boiska wybiegną reprezentacje Ukrainy i Francji, by walczyć o punkty w eliminacjach do mundialu. Ten szlagier będzie można oglądać równolegle na dwóch kanałach – w TVP Sport oraz Polsat Sport 1. Widzowie, którzy chcą śledzić inne spotkania eliminacyjne, znajdą je na pozostałych kanałach Polsatu Sport. Dla nocnych marków stacja Eleven Sports 1 przygotowała transmisję z Ameryki Południowej, gdzie o 01:25 Kolumbia podejmie Boliwię.

Tenis na najwyższym poziomie i walka na Vuelcie

Dzień warto zacząć od wielkich emocji tenisowych. Już od 8:30 Eurosport 1 będzie transmitował na żywo półfinałowy mecz singla kobiet wielkoszlemowego US Open. To doskonała okazja, by zobaczyć w akcji najlepsze tenisistki świata walczące o finał prestiżowego turnieju.

Zobacz też: Polska rozbiła Holandię 4:1, tłum oszalał. Tomaszewski wspomina, jak "Kocioł Czarownic" przeraził Johana Cruyffa

Fani kolarstwa również znajdą coś dla siebie. Przez całe popołudnie (12:00 w Eurosporcie 2 i od 14:30 w Eurosporcie 1) będzie można śledzić zmagania kolarzy na 13. etapie wyścigu Vuelta a España.

Coś dla fanów prędkości i boksu

Miłośnicy sportów motorowych powinni włączyć Eleven Sports 1, gdzie od rana pojawią się magazyny poświęcone Formule 1, a o 9:30 rozpocznie się sesja treningowa Formuły 3 przed Grand Prix Włoch. Z kolei fani sportów walki mogą liczyć na magazyn "Ring TVP Sport" (10:20) oraz nocne podsumowania gal bokserskich z Nowego Jorku i Japonii, które TVP Sport pokaże po godzinie 01:35.

Jerzy Brzęczek: okazało się, że miałem rację Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.