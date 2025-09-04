Szeremeta została rozstawiona z "1" (kategoria 57 kg) i udział w turnieju rozpocznie od 1/8 finału. To oznacza, że by znaleźć się na podium, będzie musiała wygrać dwie walki. Pierwszy pojedynek stoczy w niedzielę, a jej rywalką będzie Japonka Satsuki Yoshizawa lub Chinka Yan Cai.

Teoretycznie najgroźniejsze rywalki Szeremety, czyli Turczynka Esra Yildiz Kahraman (brązowa medalistka igrzysk w Paryżu) oraz Brazylijka Jucielen Romeu (rozstawiona z "2", pokonała Polkę w finale tegorocznego Pucharu Świata w Brazylii), znalazły się w drugiej połówce drabinki i z naszą reprezentantką mogą się zmierzyć dopiero w ewentualnym finale.

Michalczewski nie ma złudzeń, że sukces Szeremety sprzed roku w Paryżu sprawił, że boks powoli wraca na swoje miejsce.

- Coraz więcej młodych ludzi garnie się na sale i to mnie naprawdę cieszy. Rodzice i dziadkowie przyprowadzają dzieciaki, żeby zamiast wisieć na telefonach, poczuły co znaczy prawdziwy trening. To napawa optymizmem, bo właśnie w tej młodzieży jest przyszłość polskiego boksu - zaznaczył "Tygrys".

Wracając jednak do teraźniejszości, to były mistrz świata dwóch kategorii wagowych z uwagą śledzić będzie turniej w Anglii. Michalczewski by zmotywować Biało-Czerwonych do jak najlepszego występu, przygotował nawet małą niespodziankę.

- Liczę mocno na naszą ekipę w Liverpoolu - i na chłopaków i na nasze dziewczyny, bo one potrafią bić się twardo i z charakterem. Ja wiem jedno. Boks to szkoła życia, a w tej szkole trzeba umieć odrabiać lekcje. Liverpool pokaże, kto naprawdę je odrobił. A wszystkich medalistów zapraszam do Gdańska na obiad - pogadamy jak sportowiec ze sportowcem. Trzymam kciuki! - zakończył "Tygrys".

MŚ w boksie: gdzie oglądać mistrzostwa świata w boksie z udziałem Julii Szeremety

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu odbędą się w dniach 4-14 września. Transmisję z zawodów będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w boksie w Liverpoolu

Kobiety: Angelika Krysztoforska (48 kg), Natalia Kuczewska (51 kg), Wiktoria Rogalińska (54 kg), Julia Szeremeta (57 kg), Aneta Rygielska (60 kg), Kinga Krówka (65 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg), Oliwia Toborek (75 kg), Emila Koterska (80 kg), Agata Kaczmarska (+80 kg)

Mężczyźni: Jakub Słomiński (50 kg), Nikolas Pawlik (55 kg), Paweł Brach (60 kg), Bartłomiej Rośkowicz (65 kg), Paweł Sulęcki (70 kg), Michał Jarliński (75 kg), Nikodem Kozak (80 kg), Adam Tutak (90 kg), Oskar Kopera (+90 kg)

