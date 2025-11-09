Celta - Barcelona: Potwierdziły się wieści w sprawie Lewandowskiego! Zapadła decyzja

Robert Lewandowski na dobre wrócił do gry po kontuzji. W ostatnich meczach z Elche (3:1) i Club Brugge (3:3) wchodził na boisko z ławki, ale nie wnosił nic szczególnego. Tydzień po powrocie otrzymuje szansę od pierwszej minuty, po raz pierwszy od 5 października i meczu z Sevillą (1:4). W pierwszym składzie znalazł się także Wojciech Szczęsny, który postara się zachować czyste konto po raz pierwszy w tym sezonie. Być może będzie to jego ostatnia szansa, bo do zdrowia wraca już jego konkurent - Joan Garcia.

Skład FC Barcelona na mecz z Celtą Vigo (9.11.2025):

Wojciech Szczęsny - Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Marc Casado, Frenkie de Jong, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford

Dla Barcelony niedzielny mecz zyskał jeszcze większą rangę wobec wpadki Realu Madryt. W rozgrywanym od 16:15 spotkaniu z Rayo Vallecano "Królewscy" tylko zremisowali 0:0 i dali odwiecznemu rywalowi szansę na zmniejszenie straty w ligowej tabeli. Przed meczem z Celtą wynosi ona 6 punktów - w przypadku zwycięstwa zostaną tylko 3 pkt.

Początek meczu Celta Vigo - FC Barcelona o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia występu Lewandowskiego i Szczęsnego na żywo poprzez relację "Super Expressu" na stronie Supersport.se.pl.