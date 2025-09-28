Ewa Pajor znów błyszczała. Prestiżowa wygrana Barcelony, kolejne trafienie

Ewa Pajor znów trafia

Na listę strzelczyń wpisały się dwie największe gwiazdy zespołu. Najpierw Alexia Putellas otworzyła wynik meczu, a chwilę później — w 55. minucie — kapitan Blaugrany popisała się znakomitą asystą przy trafieniu Ewy Pajor. Polka, która od początku sezonu imponuje skutecznością i szybkością w ofensywie, zdobyła już piątą bramkę w tej kampanii i coraz mocniej zadomawia się w sercach culés.

Dzięki kompletowi pięciu zwycięstw Barcelona prowadzi w tabeli z pełnym dorobkiem punktowym. Najbliższa konkurencja — Real Sociedad — traci już dwa „oczka” do Dumy Katalonii, a różnica jakości między zespołami wydaje się coraz bardziej widoczna.

ZOBACZ TEŻ: Legia Warszawa to polski Bayern? Dyrektor porównał klub do giganta i mówi o nowej mentalności

To był znakomity tydzień dla polskiej napastniczki. W paryskim teatrze Chatelet zgarnęła nagrodę im. Gerda Muellera, wyróżnienie dla najskuteczniejszej piłkarki w Europie. Nagroda, mająca też na celu upamiętnić wybitnego niemieckiego napastnika, w męskiej piłce nożnej przyznawana jest od 2021 roku. W katalońskiej drużynie zaaklimatyzowała się w ekspresowym tempie, czego efektem - oprócz wspomnianej nagrody - były tytuły: mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej i Superpuchar Hiszpanii. Do tych sukcesów Polka przyczyniła się naprawdę mocno, bowiem strzeliła dla ekipy FCB aż 52 gole, dołożyła do nich 18 asyst.

ZOBACZ TEŻ: Chwytające za serce przemówienie Ewy Pajor. Zaliczyła drobną wpadkę, widownia okazała jej wielkie wsparcie