Fatalne podsumowanie Roberta Lewandowskiego. Przed tym już nie uda mu się uciec

Ile potrwa przerwa Lewandowskiego?

We wtorek klub z Katalonii potwierdził kontuzję polskiego napastnika, a lokalna prasa zwróciła uwagę, że może to osłabić jego pozycję w walce o miejsce w wyjściowej jedenastce. Dziennik „Sport” przypomniał, że to już czwarte tego typu urazowe zdarzenie Lewandowskiego w ciągu ostatnich 16 miesięcy.

ZOBACZ TEŻ: Gdzie będą mecze PKO BP Ekstraklasy? Wielkie pieniądze w grze

Rekonwalescencja może potrwać od trzech do sześciu tygodni. Dziennikarze sugerują, że kontuzja może mieć związek z tzw. wirusem FIFA, czyli przeciążeniami wynikającymi z intensywnych występów w reprezentacji.

Od początku sezonu trener Hansi Flick częściej daje szansę Ferranowi Torresowi. Choć Lewandowski zdobywał bramki nawet wchodząc z ławki, hierarchia w ataku Barcelony pozostawała niezmienna.

ROBERT LEWANDOWSKI PO LITWA – POLSKA. PADŁY BARDZO WAŻNE SŁOWA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hiszpańskie media wyrokują w sprawie Lewandowskiego

Według „Mundo Deportivo”, kolejna przerwa nie pomoże 37-letniemu napastnikowi w walce o powrót do podstawowego składu.

„Sport” wskazuje natomiast, że jego potencjalnym następcą może być 21-letni Victor Barbera z rezerw klubu. Młody zawodnik, znany z dużej skuteczności w polu karnym, dorobił się już przydomka „Barberowski”, co ma świadczyć o rosnącym uznaniu w oczach trenerów.

ZOBACZ TEŻ: FC Barcelona zarobi na kontuzji Lewandowskiego! Jeden kluczowy warunek

Lewandowski dołącza tym samym do listy kontuzjowanych zawodników, których w najbliższym czasie nie będzie miał do dyspozycji Flick. Wśród nich znajdują się również Joan Garcia, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Dani Olmo i Gavi.

Problemy kadrowe Barcelony pojawiają się w kluczowym momencie sezonu. Zespół zajmuje obecnie drugie miejsce w La Liga z dorobkiem 19 punktów, tracąc dwa do prowadzącego Realu Madryt. To sprawia, że nadchodzące El Clásico – prawdopodobnie bez Lewandowskiego – nabiera jeszcze większego znaczenia. O miejsce w bramce mistrzów Hiszpanii nie będzie musiał martwić się (o ile sam będzie zdrowy) Wojciech Szczęsny, który wrócił do bramki FCB w miejsce kontuzjowanego Joana Garcii.