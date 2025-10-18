FC Barcelona wyratowała się przed El Clasico! Kolejna wpadka była blisko

Barcelona przystąpiła do tego spotkania z Gironą po dwóch porażkach z rzędu - z Sevillą 1:4 w La Liga oraz z Paris Saint-Germain 1:2 w Lidze Mistrzów UEFA. W początkowych minutach wszystko wskazywało na to, że podopieczni niemieckiego trenera Hansiego Flicka zażegnali ten minikryzys, zwłaszcza gdy Pedri dał im prowadzenie w 13. minucie. Tyle że później zdecydowanie groźniejsi byli rywale, którzy już w 20. minucie doprowadzili do wyrównania po golu przewrotką Belga Axela Witsela. Szczęsny nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Za to po chwili wyszedł zwycięsko z sytuacji sam na sam z Ukraińcem Władysławem Wanatem.

FC Barcelona - Girona: Szczęsny pokonany przewrotką! Przepiękny gol Witsela [WIDEO]

FC Barcelona - Girona: Barca wyratowała się przed El Clasico

Jeszcze przed przerwą Girona miała dwie inne stuprocentowe okazje, ale zarówno Portu, jak i Bryan Gil nie trafili w bramkę, mając przed sobą już tylko Szczęsnego - pierwszy z nich uderzył w słupek, drugi posłał piłkę nad poprzeczką. Gospodarze byli najbliżej drugiego trafienia po bezpośrednim strzale z rzutu wolnego wykonywanego przez Marcusa Rashforda - Anglik trafił jednak w poprzeczkę.

W drugiej połowie już oba zespoły grały niepewnie i nieskutecznie. Efektem były liczne okazje pod obiema bramkami, ale żadna ze stron długo nie była w stanie zmienić wyniku. Dopiero w ostatniej akcji meczu, w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, Urugwajczyk Ronald Araujo wykorzystał dośrodkowanie Holendra Frenkiego de Jonga i dał gospodarzom zwycięstwo.

FC Barcelona - Girona SKRÓT: Zwycięski gol w 93. minucie, przewrotka Witsela! Szczęsny znów bez czystego konta

Niedługo przed końcem spotkania ławkę trenerską musiał opuścić Hansi Flick, który za zbyt nerwowe reakcje został ukarany dwoma żółtymi kartkami. Broniąca tytułu Barcelona zgromadziła 22 punkty, o jeden więcej od Realu, z którym zmierzy się w bezpośrednim spotkaniu w Madrycie - El Clasico już 26 października. Najprawdopodobniej do tego czasu nie zdąży wykurować się Lewandowski, który zmaga się z urazem mięśnia uda.