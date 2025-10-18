FC Barcelona - Girona: Szczęsny pokonany przewrotką! Przepiękny gol Witsela [WIDEO]

FC Barcelona - Girona: Gol przewrotką Witsela

Wojciech Szczęsny po raz kolejny zagrał w wyjściowym składzie Barcelony wobec kontuzji Joana Garcii, ale znów nie udało mu się zachować czystego konta. Choć Barca znakomicie rozpoczęła sobotni mecz z Gironą i objęła prowadzenie 1:0 po efektownym trafieniu Pedriego w 13. minucie, już kilka minut później było 1:1. Goście podrażnieni straconą bramką ruszyli do ataków, a efekt przyszedł szybko. W 20. minucie wydawało się, że Barcelona wybroniła się po rzucie rożnym rywali, ale piłka wróciła w jej pole karne, a Axel Witsel złożył się do fenomenalnej przewrotki!

FC Barcelona - Girona NA ŻYWO. Szczęsny pokonany przewrotką! Nie będzie czystego konta [Wynik live]

"GOOOOOOOOL! ALEŻ TRAFIENIE WITSELA! Wydawało się, że Barca znów wybroniła się po rzucie rożnym, ale piłka szybko wróciła w pole karne, a Witsel złożył się do fenomenalnej przewrotki! Szczęsny był bez szans" - pisaliśmy w naszej relacji na żywo. Przepięknego gola Girony na 1:1 obejrzysz poniżej:

Szczęsny ratował Barcelonę

Po wyrównaniu Barca znalazła się w sporych tarapatach. Jakby oszołomiona, zaczęła popełniać proste błędy. W 23. minucie mogło być 2:1 dla Girony, ale Szczęsny wygrał pojedynek sam na sam z Vanatem. Kilkadziesiąt sekund później ponownie znalazł się jeden na jednego z rywalem, tym razem końcówkami palców skierował piłkę po strzale Portu na słupek!

Gospodarze odpowiedzieli poprzeczką Marcusa Rashforda z rzutu wolnego, tyle że w końcówce Girona ponownie stworzyła wielkie zagrożenie. W 39. minucie Bryan Gil fatalnie uderzył nad bramką, będąc sam na sam ze Szczęsnym. Dwie minuty później Witsel był blisko drugiego gola, ale po jego strzale z pola karnego piłka minimalnie minęła bramkę Polaka. Szalona pierwsza połowa zakończyła się więc remisem 1:1.