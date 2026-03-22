Hiszpanie piszą o Lewandowskim i Szczęsnym. Zagrają z Rayo? Dziś gra Barcelona

Blaugrana znów jest na fali — w ostatnich siedmiu spotkaniach odniosła sześć zwycięstw i raz zremisowała. Ostatnio zespół prowadzony przez Hansiego Flicka zachwycił w Lidze Mistrzów, rozbijając Newcastle United aż 7:2 w rewanżu 1/8 finału (dwa z siedmiu katalońskich trafień zanotował Robert Lewandowski).

Teraz Barcelonę czeka powrót do walki o mistrzostwo Hiszpanii — w 29. kolejce LaLiga EA Sports ponownie skupi się na rywalizacji ligowej, a przed meczem eksperci z Półwyspu Iberyjskiego przedstawili swoje typy dotyczące wyjściowej jedenastki. Na Camp Nou przyjadą piłkarze Rayo Vallecano.

Jeśli chodzi o obsadę środka ataku, niemal wszystkie redakcje są zgodne (takie jak "Marca", "As", "Sport", "Mundo Deportivo" i znany w Katalonii serwis "L'Esportiu"), że tym razem Robert Lewandowski może rozpocząć mecz na ławce rezerwowych, a jego miejsce zajmie Ferran Torres.

Od tej opinii odstaje jedynie dziennik „As”, który przewiduje występ "Lewego" od pierwszej minuty. Wszystko wskazuje więc na to, że decyzja trenera w tej kwestii pozostaje jedną z największych niewiadomych przed spotkaniem.

