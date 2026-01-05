Kpiny z Wojciecha Szczęsnego w Hiszpanii. Niebywałe, do kogo go porównali. Mają ubaw po pachy

Wojciech Szczęsny stracił miejsce w składzie FC Barcelony na rzecz Joana Garcii, który zachwycił w derbach.

Hiszpańskie media bezlitośnie kpią z polskiego bramkarza i Marca-Andre ter Stegena, porównując ich do...

Dowiedz się, jak Hiszpanie skomentowali sytuację bramkarzy Barcy

Espanyol - FC Barcelona. Joan Garcia bohaterem meczu, gol Roberta Lewandowskiego

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen zasiedli na ławce rezerwowych podczas derbów Barcelony (Espanyol - FC Barcelona). Nie jest to dla nikogo zaskoczeniem, bowiem niepodważalną pozycję nr 1 wśród bramkarzy Barcy ma sprowadzony przed sezonem... z Espanyolu Joan Garcia. Sam mecz udowodnił, że Hansi Flick, stawiając na młodego Hiszpana, wie, co robi. Gdyby nie znakomite interwencje Garcii, mistrzowie kraju byliby w poważnych tarapatach. Bramkarz raz nawet, by ratować zespół przed utratą gola, popchnął w polu karnym... swojego kolegę z drużyny. Nieszablonowa interwencja okazała się skuteczna. Espanyol miał dobre sytuacje strzeleckie, ale gole zdobywała FC Barcelona. Najpierw do siatki trafił Robert Lewandowski, a potem Dani Olmo. Po derbach głośno jest nie tylko o tych zawodnikach, którzy grali, lecz także o tych, którzy grzali ławę. Hiszpańskie media mają ubaw z Wojciecha Szczęsnego i Marca-Andre ter Stegena.

Wojciech Szczęsny jeszcze nigdy tego nie powiedział aż do teraz. „Udało mi się powiedzieć całą prawdę o sobie bez krzywdzenia innych”

Niebywałe, do kogo porównali Wojciecha Szczęsnego. "Jak dwie starsze panie"

Portale zwracają uwagę na świetny mecz Joana Garcii i przy okazji wbijają szpileczki w polskiego zmiennika. Niebywałe, do kogo hiszpański dziennik "ABC" porównał Wojciecha Szczęsnego i Marca-Andre ter Stegena.

Realizacja telewizji Movistar była okrutna, gdy powtórzyła najlepsze interwencje Garcii, a następnie skupiła się na Teku i Ter Stegenie, którzy siedzieli na ławce jak dwie starsze panie oglądające telewizję dla samego oglądania, nie wiedząc, co oglądają

- czytamy w artykule. A propos niemieckiego bramkarza, to wiele wskazuje na to, że wkrótce na jakiś czas opuści on Barcelonę. Marc-Andre ter Stegen bowiem chciałby bronić w swojej reprezentacji na mundialu, a siedząc na ławce szansę ma na to mizerne. Na pewno dla Wojciecha Szczęsnego byłaby to dobra wiadomość, bo miałby przynajmniej zagwarantowaną rolę pierwszego rezerwowego w FC Barcelona.

Galeria: Szczęsny biegnie na premierę filmu