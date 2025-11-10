Nie mogło być inaczej! Hiszpanie rozpływają się nad Lewandowskim po hat-tricku Polaka

Robert Lewandowski znów doceniony!

Robert Lewandowski od początku sezonu zmaga się z problemami, jeśli chodzi o uzyskanie najwyższej formy. Polak stracił część przygotować i początek sezonu z powodu kontuzji, przez co tym bardziej trudno było mu walczyć o pierwszy skład. Nie zawsze też pomagał sobie swoimi występami, gdy zdarzały mu się takie wpadki jak pudło z kilku metrów czy z karnego w przegranym meczu z Sevillą. Do tego po zgrupowaniu reprezentacji Polski doznał urazu, który zabrał mu m.in. występ przeciwko Realowi Madryt. Wydawało się, że Lewandowski może do kolejnego zgrupowania kadry zebrać niewiele minut w składzie „Dumy Katalonii”, ale szybko wrócił do zdrowia i co więcej, zdołał nawet zanotować jeden występ od pierwszej minuty.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Właśnie w starciu z Celtą Vigo, ostatnim przed zgrupowaniem, Hansi Flick postanowił zaufać Lewandowskiemu, a Polak szybko odpłacił się trenerowi. 37-latek skompletował kolejnego hat-tricka w swojej karierze, czym walnie przyczynił się do zwycięstwa 4:2 nad Celtą. Taki występ nie mógł oczywiście umknąć hiszpańskim mediom. Te nierzadko bardzo ostro potrafią skrytykować polskiego napastnika, ale po takim występie oddają mu sprawiedliwość. – Wymarzony powrót do podstawowego składu. Zdobył fenomenalnego hat-tricka i dał jasno do zrozumienia Hansiemu Flickowi, że niezależnie od tego, jak bardzo kwestionowane są jego występy czy wiek, Polak zawsze daje z siebie wszystko na boisku. Niewiele mu potrzeba, żeby zrobić różnicę – zachwycano się w redakcji „Sportu”, dając Polakowi ocenę 9 na 10.

Z kolei na portalu gazety „Mundo Deportivo” określono Lewandowskiego mianem „zabójczego”. – Ich potężny atak, w którym popisywał się Lewandowski, przywrócił Barcy ducha zastraszającej drużyny – napisano w podsumowaniu meczu, a trzecią bramkę Polaka strzeloną głową opisano mianem „nienagannej”. Na ocenę 9 na 10 Polak zasłużył także według redakcji portalu „ElDesmarque”. Trzy gole pozwoliły mu na doskoczenie do czołówki klasyfikacji strzelców – obecnie z 7 trafieniami na koncie dzieli drugie miejsce z Julianem Alvarezem z Ateltico Madryt. Do prowadzącego Kyliana Mbappe obaj tracą po 6 goli.

Teraz przed Robertem Lewandowskim kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego „Biało-Czerwoni” zmierzą się z Holandią oraz Maltą. Prawda jest taka, że Polacy mają niemal pewne 2. miejsce w grupie eliminacji MŚ 2026. Matematycznie istnieją jeszcze szanse na pierwsze miejsce, ale też i na spadek na trzecie, ale oba scenariusze są mało prawdopodobne. Mecz z Holandią rozegrany zostanie 14 listopada, a z Maltą 17 listopada.