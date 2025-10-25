Nie żyje słynny piłkarz Jose Maria Argoitia. Był legendą hiszpańskiego klubu

Nie żyje słynny Jose Maria Argoitia, były piłkarz Athleticu Bilbao

Znakomity zawodnik zmarł w wieku 85 lat

To on był wynalazcą jednego ze słynnych dryblingów

Nie żyje Jose Maria Argoitia, legenda Athleticu

W wieku 85 lat zmarł Jose Maria Argoitia, były piłkarz Athletic Bilbao i twórca dryblingu „diabolo”. W barwach baskijskiego klubu występował w latach 1960–1972, rozgrywając 308 meczów i zdobywając 69 bramek. W 1969 roku sięgnął z Athletic po Puchar Króla.

Jak przypomniał klub w pożegnalnym komunikacie, jednym z najważniejszych momentów w karierze Argoitii był gol strzelony Liverpoolowi w 1968 roku – pierwszy trafiony przez hiszpańskiego zawodnika na stadionie Anfield. To właśnie Bask uznawany jest za wynalazcę efektownego dryblingu „diabolo”, znanego również jako „lambretta”.

Bez Ewy Pajor, ale z rekordem. I to przed pierwszą damą! Polki zremisowały z Holandią

Zagranie polega na podrzuceniu piłki obiema nogami, często nad rywalem, i zostało później spopularyzowane przez brazylijskich piłkarzy, w tym Djalminhę i Neymara.

Marta Nawrocka na meczu Polska - Holandia. Zobacz zdjęcia!

W jakich klubach grał Jose Maria Argoitia?

Jose Maria Argoitia urodził się w Galdako w Hiszpanii, a pierwsze kroki w futbolu stawiał w barwach ekipy Basconia. To stamtąd przeniósł się do słynnego baskijskiego klubu Athletic Bilbao, dla którego grał aż 12 lat! Pod koniec sportowej kariery występował w barwach Sestao i Racingu Santander.

Duet Robert Lewandowski - Leo Messi to nie sen! Transferowa bomba, cały świat czeka

Po zakończeniu kariery zawodniczej Argoitia był trenerem drużyn młodzieżowych oraz ambasadorem Athletic Bilbao. Klub ogłosił, że zawodnicy uczczą jego pamięć, zakładając czarne opaski podczas sobotniego meczu ligowego z Getafe.