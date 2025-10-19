Niewiarygodny zbieg okoliczności na meczu Barcelony. Polski gwiazdor miał sporo szczęścia

Pezet na bandach w Barcelonie

Widzowie, internauci i fani warszawskiego rapera o pseudonimie "Pezet" zauważyli, że w trakcie meczu na stadionowych bandach pojawiał się krótkotrwały komunikat: Pezet – Muzyka Popularna. Po prostu zapowiedź premiery krążka warszawskiego artysty.

Sama płyta, której premierę zaplanowano na koniec października, zawiera aż 22 utwory i zapowiada się na jedno z najważniejszych wydawnictw w dorobku Pezeta. To już kolejny raz, gdy krążek polskiego rapera promowany jest na meczach Barcelony (wcześniej na meczach reklamował się chociażby Mata). To pokłosie umowy klubu ze stolicy Katalonii z platformą Spotify, największym tego typu miejscem w sieci do słuchania muzyki. Publiczna przestrzeń jednej z najbardziej prestiżowych aren sportowych w Europie została więc miejscem promocji polskiego rapera.

Grzegorz Krychowiak: Lewandowski i Szczęsny są niesamowici! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pezet był nawet na meczu Barcelony z Gironą. Jeszcze przed końcowym rozstrzygnięciem chwalił się w mediach społecznościowych reklamą swojej nowej płyty na bandach reklamowych. Warszawski raper to zdeklarowany kibic "Blaugrany". Ta musiała sobie radzić bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, w bramce mistrzów Hiszpanii ponownie stał za to Wojciech Szczęsny.

Los chciał, że gdy Ronald Araujo szalał po zdobyciu zwycięskiego gola dla Barcelony w doliczonym czasie gry, to właśnie reklama płyty Pezeta "wskoczyła" na reklamowe bandy.

Barcelona wygrała z Gironą 2:1 i ma punkt przewagi w tabeli ligowej nad Realem. "Królewscy" mogą w niedzielny wieczór przeskoczyć mistrzów Hiszpanii, jeśli wygrają mecz z Getafe.