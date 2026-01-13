Prezydent się zagalopował! Wulgarnie nazwał Roberta Lewandowskiego, kamery to wyłapały

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-01-13 8:10

Robert Lewandowski był jednym z bohaterów ostatniego El Clasico. Jego FB Barcelona pokonała Real Madryt 3:2, a Polak strzelił bardzo ładną bramkę na 2:1. Po meczu doszło do kuriozalnej sytuacji. Prezydent "Królewskich" Florentino Perez wulgarnie zwrócił się do "Lewego", co wyłapały kamery. To miało być śmieszne, ale chyba jednak szef Realu się zagalopował.

Lewandowski, prawdziwy. Najmocniejsza książka o Robercie Lewandowskim

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Po emocjonującym El Clasico, w którym FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:2, doszło do zaskakującej sytuacji z udziałem Roberta Lewandowskiego.
  • Prezydent Realu Madryt, Florentino Perez, podszedł do polskiego napastnika, a kamery uchwyciły, jak wypowiada wulgarne słowo.
  • Czy to tylko niefortunny żart, czy może wyraz długotrwałej frustracji Pereza związanej z "Lewym"?
  • Dowiedz się, co mogło stać za kontrowersyjnym zachowaniem prezydenta "Królewskich"?

Prezydent Realu Madryt Florentino Perez wszedł na murawę po El Clasico

To El Clasico zapamiętamy na długo. Mecz FC Barcelona - Real Madryt był wspaniałym widowiskiem od pierwszej do ostatniej minuty. Rozgrywany w Arabii Saudyjskiej finał Superpucharu Hiszpanii ostatecznie wygrała Barca 3:2. Pierwszego gola zdobył Raphinha w 36. minucie meczu. Gdy kibicie czekali na przerwę, padły... trzy gole. Już w doliczonym czasie gry najpierw piłkę do siatki skierował Vinicius, a zaraz potem na 2:1 bramkę strzelił Robert Lewandowski. Jeszcze przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę wyrównał Gonzalo Garcia. W drugiej odsłonie tylu bramek już nie oglądaliśmy. Jedynego gola - jak się potem okazało decydującego o triumfie Barcelony - zdobył Raphinha. Po zakończeniu rywalizacji doszło do niecodziennej sytuacji. Prezydent Realu Madryt Florentino Perez wszedł na murawę, by pogratulować Katalończykom.  Podszedł też do Roberta Lewandowskiego i... zarobiło się niezłe zamieszanie. 

Robert Lewandowski wystrojony i wystylizowany na profesora nagle pojawił się w Polsce. Powód był wyjątkowy

Galeria: FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii

FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii
9 zdjęć

Prezydent Realu Madryt i Robert Lewandowski po meczu FC Barcelona - Real Madryt. Padło wulgarne słowo

Prezydent Realu podał rękę "Lewemu" i wypowiedział wulgarne słowo ("sk***iel"). Kamery to wyłapały. Perez co prawda miał na twarzy uśmiech i zapewne nie chciał obrazić Roberta Lewandowskiego, ale mimo wszystko jednak się zagalopował. Być może to dlatego, że w jego klubie nie dzieje się najlepiej. Po porażce z FC Barcelona pracę stracił szkoleniowiec Realu - Xabi Alonso, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie. Nowym trenerem "Królewskich" został Alvaro Arbelona, dotychczasowy opiekun rezerw zespołu. Jest jeszcze coś, co może tłumaczyć zachowanie prezydenta Realu. Przed laty bowiem mocno on zabiegał o to, by Robert Lewandowski dołączył do jego klubu. Jak wiemy, Polak wybrał odwiecznego rywala "Królewskich", czego - zdaje się - Perez do tej pory nie może przeboleć. 

Sonda
Wolisz Real Madryt czy FC Barcelona?
Super Express Google News
Jan Tomaszewski mocno o Lewandowskim i wyborach sportowca roku
Mellina
Sebastian Staszewski: Co się wydarzyło między Lewandowskim a Probierzem? MELLINA - Meller
Mellina
Mediateka.pl
ROBERT LEWANDOWSKI
REAL MADRYT
FC BARCELONA
FLORENTINO PEREZ