Oficjalnie to koniec! Xabi Alonso odchodzi z Realu Madryt. Nazwisko nowego szkoleniowca wzbudza zdziwienie!

Po porażce Realu Madryt w Superpucharze Hiszpanii z FC Barceloną, Xabi Alonso stracił posadę trenera.

Były piłkarz "Królewskich" prowadził zespół przez 34 mecze, jednak jego przygoda dobiegła końca.

Kto zastąpi Alonso i dlaczego wybór nowego szkoleniowca budzi spore zaskoczenie w świecie futbolu?

Xabi Alonso odchodzi z Realu Madryt

Klamka zapadła! Xabi Alonso nie jest już trenerem Realu Madryt. Jak oficjalnie poinformował zespół, rozwiązanie umowy nastąpiło "za porozumieniem stron". Były zawodnik tego klubu objął "Królewskich" 1 czerwca 2025 roku po tym, gdy z Realem pożegnał się Carlo Ancelotti, obecny szkoleniowiec reprezentacji Brazylii. Z Xabim klub wiązał wielkie nadzieje, bo ten znakomicie spisywał się w roli trenera Bayeru Leverkusen, a poza tym jako piłkarz stał się prawdziwą legendą "Królewskich". Następcą Alonso będzie Alvaro Arbeloa, co dla wielu jest sporym zaskoczeniem, bo nie ma on wielkiego doświadczenia trenerskiego. Dotychczas prowadził młodzieżowe drużyny Realu i rezerwy tego zespołu.

Real Madryt przegrał w meczu o Superpuchar Hiszpanii z FC Barcelona

W La Liga Real Madryt obecnie plasuje się na drugim miejscu. Do prowadzącej Barcelony ma cztery punkty straty, mimo że w lidze pokonali Katalończyków 2:1. W niedzielę, w Superpucharze Hiszpanii, znów doszło do El Clasico. Po znakomitym widowisku "Bluagrana" pokonała Real 3:2. Pierwszą bramkę dla Katalończyków strzelił Raphinha i wydawało się, ze do przerwy utrzyma się wynik 1:0 dla Barcy. W końcówce jednak padły aż trzy gole. Najpierw trafił Vinicius dla Realu, a po chwili Robert Lewandowski dla Barcelony. Zaraz potem na 2:2 wyrównał Gonzalo Garcia. W drugiej połowie za to padła tylko jedna bramka. Drugiego gola strzelił Raphinha i to FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii.

Xabi Alonso łącznie prowadził Real Madryt w 34 meczach. Zaliczył 24 wygrane, 4 remisy i 6 porażek. Jako piłkarz w barwach "Królewskich" wystąpił 236 razy. Alvaro Arbeloa z kolei rozegrał w Realu 233 spotkania.