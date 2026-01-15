FC Barcelona zmierzy się z Racingiem Santander w 1/8 finału Copa del Rey.

Robert Lewandowski, strzelec pięknego gola w Superpucharze Hiszpanii, tym razem zacznie mecz na ławce rezerwowych.

Czy osłabiona Barcelona poradzi sobie z liderem LaLiga2? Sprawdź, gdzie obejrzeć to starcie!

Racing Santander - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski na ławce!

Robert Lewandowski mecz Racing Santander - FC Barcelona w 1/8 finału Copa del Rey zacznie na ławce rezerwowych. Obok niego zasiądzie Wojciech Szczęsny, który również w tym spotkaniu Pucharu Króla nie dostanie szansy. "Lewy" ostatnio w finale Superpucharu Hiszpanii zagrał w wyjściowej jedenastce, a za zaufanie odpłacił trenerowi Hansiemu Flickowi piękną bramką. Mimo to do pierwszego składu wraca jego kosztem Ferran Torres. Poniżej składy:

Racing Santander: Ezkieta – Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García – Íñigo, Aldasoro – Süleiman, Guliashvili, Maguette – Arana.

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Cubarsí, Gerard Martin, Balde - Bernal, Casadó - Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford - Ferran.

Racing Santander - FC Barcelona w Copa del Rey

Mecz Racing Santander - FC Barcelona w 1/8 finału Copa del Rey zapowiada się ciekawie. Barca wygrała już pierwsze w tym sezonie trofeum, pokonując w El Clasio Real Madryt (3:2) i zgarniając Superpuchar Hiszpanii. Teraz powalczy w Pucharze Króla z rywalem z innej półki. Racing Santander jest liderem LaLiga2 czyli drugiej ligi.

Robert Lewandowski strzela, bo mniej gra? Jan Tomaszewski wskazuje klucz do formy

- Oczywiście, że moi piłkarze będą zmotywowani, ale to też młody i bardzo odważny zespół. Grają świetny futbol, mają jasne zamiary w zakresie tego, jak chcą grać. Naprawdę podobało mi się to, co widziałem. Te wszystkie emocje, jakie są przeciwko nam na stadionie... to normalne. To puchar i musimy być gotowi od początku - powiedział przed meczem Hansi Flick, trener Barcelony.

Racing Santander - FC Barcelona Gdzie oglądać Puchar Króla NA ŻYWO?

Mecz Racing Santander - FC Barcelona w 1/8 finału Copa del Rey zostanie rozegrany w czwartek 15 stycznia 2026. Początek meczu Racing Santander - FC Barcelona o godzinie 2. Transmisja TV z meczu Racing Santander - FC Barcelona na antenie Eleven Sports 1 oraz online na elevensports.pl, Canal+ ONLINE i na stronach legalnych bukmacherów.

Sonda Kto wygra mecz: Racing Santander czy FC Barcelona? Racing Santander FC Barcelona Będzie remis