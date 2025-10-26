Zbliża się elektryzujące El Clasico pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną.

W bramce Barcy zagra Wojciech Szczęsny, a w ataku Realu zobaczymy Kyliana Mbappe.

Sprawdź, gdzie obejrzeć ten hitowy mecz i kto ma większe szanse na zwycięstwo!

Real - Barcelona SKŁADY

Znamy już składy, w jakich zagrają Real Madryt i FC Barcelona. Początek El Clasico o godzinie 16.15 na Santiago Bernabeu. Kontuzjowany jest Robert Lewandowski, ale w bramce gości zagra od początku Wojciech Szczęsny. W przypadku Barcelony potwierdziły się przewidywania mediów. Duet stoperów stworzą Eric García i Pau Cubarsí, a w ataku zagra Ferran Torres. Więcej zmian jest w składzie Realu. Xabi Alonso posłał do gry m.in. Eduardo Camavingę.

Skład Realu Madryt: Thibaut Courtois, Fede Valverde, Eder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinícius, Kylian Mbappe.

Skład Barcelony: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres.

Jerzy Dudek zabrał głos przed El Clasico. Wskazuje, co czeka Szczęsnego w starciu z Mbappe

Real - Barcelona: Kto faworytem?

Faworytem El Clasico wydaje się być Real Madryt, który w tym sezonie na Santiago Bernabeu gra bardzo skutecznie, nie tracąc punktów. W tabeli La Liga mają dwa punkty więcej niż FC Barcelona. Zwycięstwo pozwoliłoby im odskoczyć od najgroźniejszego rywala. W ataku Realu znakomicie spisuje się Kylian Mbappe, który w tym sezonie La Liga strzelił już 10 goli.

Real - Barcelona Gdzie oglądać El Clasico?

Mecz Real Madryt – FC Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę 26 października 2025. Początek El Clasico o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu Real - Barcelona będzie w Polsce na dwóch kanałach – CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1. Stream online dostępny m.in. w CANAL+ online i Polsat Box Go.

Sonda Kto wygra El Clasico: Real Madryt czy FC Barcelona? Real Madryt FC Barcelona Będzie remis