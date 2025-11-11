Najnowsze doniesienia o Robercie Lewandowskim przerażą polskich kibiców. Oby to były tylko plotki!

Kataloński "Sport" podał informację, że Robert Lewandowski rozważa zakończenie kariery piłkarskiej, jeśli FC Barcelona nie zaproponuje mu przedłużenia kontraktu.

Mimo doniesień o potencjalnych transferach do innych klubów, "Lewy" wydaje się być niechętny opuszczaniu Barcelony.

Lewandowski jest świadomy swojego wieku i jest gotów na mniejszą rolę w zespole, ale nadal chce walczyć o najwyższe cele.

Robert Lewandowski zakończy karierę?! Najnowsze doniesienia

Robert Lewandowski jest nie do zdarcia. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ostatnio nabawił się kontuzji i miał przymusową przerwę w grze. Wygląda na to, że po urazie nie ma już śladu. W niedzielę, 9 listopada, "Lewy" dał prawdziwy koncert gry w piłkę i strzelił hattricka w meczu Celta Vigo - FC Barcelona. Kolejny raz udowodnił, że jest absolutnie kluczowym graczem nie tylko w naszej kadrze, lecz także w ekipie prowadzonej przez Hansiego Flicka. Mimo to cały czas mówi się o tym, że Robert Lewandowski wkrótce opuści Barcelonę. Łączono go już m.in. z takimi klubami jak AC Milan, Atletico Madryt czy Inter Miami, gdzie mógłby grać razem z Leo Messim. Najnowsze doniesienia, które podał kataloński "Sport", jednak zdumiewają. Nasz kapitan ma bowiem rozważać zakończenie kariery piłkarskiej!

Robert Lewandowski w Nowym Jorku! Rozświetlił Empire State Building na Święto Niepodległości!

Robert Lewandowski ciągle chce walczyć o najwyższe cele

Wygląda na to, że Robert Lewandowski z Katalonii ruszać się nie chce. A FC Barcelona z rezerwą podchodzi do starszych zawodników. Mimo że "Lewy" ciągle jest w znakomitej formie stale mówi się, że Barca może nie przedłużyć z nim umowy ze względu na wiek Polaka. Oczywiście nasz kapitan nie miałby problemu ze znalezieniem nowego klubu, tyle że... może wcale tego nie chcieć. Jak podaje bowiem "Sport", Robert Lewandowski rozważa przejście na emeryturę, "jeśli Barcelona nie zaproponuje mu przedłużenia kontraktu"! Mamy nadzieję, że to tylko plotki, bo trudno wyobrazić sobie nie tylko polską piłkę, lecz także światową bez Roberta. Na dodatek on sam zdaje sobie sprawę z upływającego czasu i ma być gotowy na to, by mieć mniejszą rolę w Barcelonie. Ciągle jednak chce walczyć o najwyższe cele.

Galeria: Robert Lewandowski ze szpanerską siatą wysiadł z samolotu

Sonda Czy Robert Lewandowski powinien już kończyć karierę? Tak Nie Nie wiem