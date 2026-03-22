Robert Lewandowski oddał hold Ronaldinho przed meczem. Są zdjęcia, tak się prezentował

Od kilku tygodni mówiło się, że po wielu latach znów będzie można kupić słynny trykot Barcelony z sezonu 2005/2006. Możliwości miały być (i są) dwie: koszulka z tzw. czystymi plecami (bez numeru i nazwiska) oraz koszulka z nr 10 i nazwiskiem Ronaldinho.

Koszulka jest już do kupienia, jej koszt to 130 euro. A czas na jej wskrzeszenie jest wyjątkowy, bowiem Ronaldinho w sobotę (21 marca) skończył 46 lat. Nike przygotowało mu więc prezent urodzinowy. Brazylijczykowi i wszystkim kibicom Barcelony. To właśnie w tym bordowo-niebieskim pasiaku czarował, doprowadzając Barcelonę do triumfu w Lidze Mistrzów i mistrzostwa Hiszpanii w 2006 roku. Kilka miesięcy przed tymi sukcesami, w tej koszulce, popisał się legendarnym dubletem w El Clasico z Realem Madryt. Barca ograła na Bernabeu Real aż 3:0, a kibice "Królewskich" oklaskiwali Ronaldinho, na moment zapominając o wrodzonej niechęci do graczy FCB.

Wydawało się, takie były przynajmniej doniesienia, że Nike nie zdąży i w ten weekend nie zaprezentuje ponownie słynnej "meczówki". Na szczęście tak się nie stało, a za promocję legendarnego produktu wzięli się m.in. obecni piłkarze Barcelony. Internet pełny jest już zdjęć podopiecznych Hansiego Flicka ubranych w słynną koszulkę. Na Camp Nou w trykocie "Ronaldinho" pojawił się również Robert Lewandowski.

Polak rozpoczął spotkanie z Rayo Vallecano w pierwszym składzie.