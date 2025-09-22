Piłkarze Getafe sponiewierali Lewandowskiego w polu karnym. Sędzia nawet nie zareagował! Jest wideo

Lewandowski popychany dwa razy w polu karnym. VAR nie reaguje

Wydawało się, że wszystko wraca do normy u Roberta Lewandowskiego. Polak zanotował trafienie w meczu reprezentacji Polski, a następnie, wchodząc z ławki i spędzając na boisku tylko 22 minuty, zdobył dwie bramki w meczu ligowym przeciwko Valencii. Niestety, w starciu z Getafe, choć polski napastnik zaczął od początku, to nie miał już tyle szczęścia – nie miał wielu okazji do zdobycia bramki, do tego zdarzało mu się sporo niedokładnych zagrań. Co ciekawe, dość niespodziewanie Hansi Flick postawił w tym meczu na duet Ferran Torres – Robert Lewandowski, choć z reguły piłkarze ci grają na tej samej pozycji, więc rzadko grają w tym samym czasie. Hiszpan, w przeciwieństwie do Polaka, zaprezentował się wyśmienicie i zdobył dwie bramki. Nie da się jednak ukryć, że Lewandowski był też brutalnie traktowany przez piłkarzy Getafe, a sędzie nie radził sobie z brudnymi zagraniami gości.

Oczywiście Lewandowski nie był jedynym, który był ostro traktowany przez zawodników Getafe, ale sytuacja z Polakiem była bardzo wymowna. Wszystko działo się bowiem w polu karnym gości i choć akcja nie toczyła się w tamtej okolicy, to piłka była w grze. Lewandowski został najpierw popchnięty przez jednego z obrońców, a po ułamku sekundy drugi z nich zrobił to jeszcze mocniej tak, że przewrócił Polaka! Jak wspomnieliśmy, wszystko działo się w obrębie „szesnastki”, a Lewandowski bo drugim popchnięciu ruszył z wielkimi pretensjami do arbitra.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Prowadzący to spotkanie Ricardo De Burgos Bengoetxea, co prawda podszedł do Polaka, ale kompletnie zignorował jego apele o ukaranie rywali za te nieczyste zagrania. Sędzia nie podszedł nawet do monitora VAR w tej sytuacji, co oburzyło fanów Barcelony. – Jeśli on (Raphinha – przyp. red.) dostanie za to żółtą kartkę, LaLiga jest oficjalnie skorumpowana. Dwóch piłkarzy popchnęło Lewandowskiego w polu karnym i żaden z nich (sędziów – przyp. red.) nie zareagował – napisał jeden z nich w komentarzu do innej sytuacji, gdy to Raphinha z nerwów popchnął rywala po tym, jak ten ostro sfaulował Kounde. – Dwóch środkowych obrońców popchnęło Lewandowskiego, gdy sędzia nie patrzył. Wygramy to, ale nasi piłkarze zapłacą cenę w postaci kontuzji – pisał kolejny. „Gdzie jest VAR?”, „To jest żółta kartka”, „Żółta kartka i rzut karny”, „To wrestling, nie obrona. VAR ślepy jak zawsze” - czytamy w kolejnych komentarzach pod zdjęciem, na którym widać jasno, jak Lewandowski jest popychany. Poniżej znajdziecie wideo, gdzie widać jak na dłoni całą sytuację.

🎥 Robert Lewandowski we wczorajszym meczu w brudnej grze Abdela Abqara. 🤼#BarçaGetafe 🔵🔴 https://t.co/twkx0Wqw5o— BarcaInfo (@_BarcaInfo) September 22, 2025

📸 - LEWANDOWSKI WAS PUSHED WITH 2 HANDS FOR NO REASON! pic.twitter.com/Wq9bFMds2b— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 21, 2025