Legia II - Górnik Zabrze: Transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz Pucharu Polski 24.09.2025?

Już po losowaniu pierwszej rundy Pucharu Polski wielu kibiców zwróciło uwagę na parę Legia II Warszawa - Górnik Zabrze. Broniąca tytułu pierwsza drużyna Legii gra w europejskich pucharach i z tego względu miała w tej rundzie "wolny los", ale kibice z Warszawy i tak mają komu kibicować. Legijne rezerwy wygrały w zeszłym sezonie Mazowiecki Puchar Polski i zapewniły sobie występ na szczeblu centralnym. Już w pierwszej rundzie staną jednak przed wielkim wyzwaniem i zagrają z Górnikiem - liderem PKO BP Ekstraklasy.

Losowanie Pucharu Polski: Znamy pary 1. rundy! Arcyciekawe zestawienia. Sprawdź, z kim zagra twój klub

Legia II - Górnik: Transmisja na żywo. Na jakim programie mecz dzisiaj 24.09.2025?

Zabrzanie w dziewięciu dotychczasowych kolejkach zdobyli 18 punktów. Mecz z Legią rozegrają już wkrótce - na początku października - u siebie, ale wcześniej powalczą o awans do kolejnej rundy Pucharu Polski z drugą drużyną stołecznego klubu. W meczach ligowych Legii II często występują mniej grający zawodnicy pierwszego zespołu, ale w pucharowym starciu nie należy spodziewać się takiego wsparcia. Występ z Górnikiem w rezerwach uniemożliwiłby tym piłkarzom późniejszej gry w PP w głównej drużynie. Poza tym, Legia rozegra dzisiaj wieczorem zaległy ligowy mecz z Jagiellonią Białystok.

Dla kibiców z Warszawy będzie to zatem długi dzień, bo starcie rezerw Legii z Górnikiem rozpocznie się już o godzinie 12:30! Areną zmagań będzie skromne boisko w ośrodku treningowym warszawskiego klubu w Książenicach. Nie będzie to jednak przeszkoda w transmisji telewizyjnej, którą przeprowadzi TVP Sport.

Michal Gasparik o pretensjach, energii i atutach lidera Ekstraklasy. Trener Górnika Zabrze powiedział to wprost

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Gdzie oglądać mecz Legia II Warszawa - Górnik Zabrze online?

Transmisje z meczów STS Pucharu Polski są dostępne wyłącznie w TVP, ale nie wszystkie mieszczą się w telewizyjnej ramówce. W przypadku starcia Legia II - Górnik nie jest to problem, w przeciwieństwie do wczesnej godziny. Sporym ułatwieniem dla kibiców jest jednak transmisja online dostępna na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek o 12:30.