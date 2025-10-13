Czekaliśmy na to 28 lat. Jan Urban przeszedł już do historii reprezentacji Polski!

Historyczny wyczyn Jana Urbana. Czekaliśmy 28 lat

Już przed meczem Polski z Litwą zrobiło się głośno o szansie na historyczny wyczyn Jana Urbana. Selekcjoner, który zastąpił Michała Probierza, nie przegrał w swoich trzech pierwszych meczach. Dwa z nich wygrał - z Finlandią (3:1) i Nową Zelandią (1:0). Tym samym w Kownie przeszedł do historii jako pierwszy selekcjoner reprezentacji Polski w XXI wieku, który wygrał 3 z pierwszych czterech spotkań w tej roli! Żeby znaleźć tak dobry start, musimy cofnąć się do 1997 roku.

28 lat temu stery w kadrze objął Janusz Wójcik. Na stanowisku selekcjonera zastąpił Antoniego Piechniczka i wygrał wszystkie trzy pierwsze mecze z reprezentacją - w el. MŚ 1998 z Mołdawią (3:0) oraz sparingi z Węgrami (1:0) i... Litwą (2:0). Teraz Litwini ponownie znaleźli się na zwycięskim szlaku nowego selekcjonera Biało-Czerwonych, i to z tym samym wynikiem.

Probierz też zaczynał dobrze, a potem...

Jan Urban szybko ugasił pożar po Probierzu, który zostawił kadrę w rozsypce. Jego następca poukładał klocki na tyle, że właściwie zapewnił już Polsce baraże do przyszłorocznego mundialu. Nie oznacza to jednak, że czas na hurraoptymizm. Wystarczy przypomnieć początki samego Probierza.

Poprzedni selekcjoner rozpoczął swoją pracę w reprezentacji od serii 8 meczów bez porażki! To najlepszy wynik w historii, na który złożyły się:

Wygrana z Wyspami Owczymi (2:0)

Remis z Mołdawią (1:1)

Remis z Czechami (1:1)

Wygrana z Łotwą (2:0)

Wygrana z Estonią (5:1)

Remis z Walią (0:0, wygrana po karnych)

Wygrana z Ukrainą (3:1)

Wygrana z Turcją (2:1)

Niepokonany Probierz pojechał na Euro 2024 i... ugrał w trzech meczach tylko jeden remis. Od pierwszego spotkania tamtego turnieju z Holandią (1:2) jego bilans do końca 2024 r. wyglądał już fatalnie - 1 zwycięstwo, 2 remisy i aż 6 porażek. Później przyszły trzy wygrane (z Litwą, Maltą i Mołdawią), ale porażka z Finlandią w cieniu konfliktu z Robertem Lewandowskim doprowadziła do jego dymisji.

Przed Urbanem dwa ostatnie mecze eliminacji z Holandią (14 listopada) i Maltą (17 listopada). Jeśli w nich pozostanie niepokonany, o dogonienie Probierza w meczach bez porażki powalczy najprawdopodobniej w barażach do MŚ 2026.

