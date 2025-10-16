Czesław Michniewicz wróci do pracy? Sensacyjny kierunek, media informują

Michniewicz w Azji?

Jak donoszą chińskie media, były selekcjoner reprezentacji Polski znalazł się w gronie kandydatów do objęcia tamtejszej kadry narodowej. Według portalu sohu.com, 55-letni szkoleniowiec ma być nawet głównym faworytem do tej roli.

Z informacji serwisu wynika, że tamtejsza federacja stawia przede wszystkim na trenerów z Europy, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem na poziomie międzynarodowym oraz pracą z reprezentacją narodową. Chińscy dziennikarze zwracają też uwagę na charakterystyczny styl Michniewicza. „Defensywna organizacja gry i szybkie kontrataki, które zaprezentowała Polska pod jego wodzą podczas mundialu, to dokładnie to, czego potrzebuje chińska drużyna, aby skutecznie rywalizować z silniejszymi przeciwnikami” – czytamy w sohu.com.

Z kolei portal 163.com przypomina zarówno sukcesy Michniewicza, jak i kontrowersje, które towarzyszyły jego karierze.

„Atutem polskiego szkoleniowca jest doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie oraz umiejętność rozwijania zawodników. Jednak jego reputacja została nadszarpnięta przez doniesienia mediów o dawnych powiązaniach z grupą ustawiającą mecze. Choć nigdy nie został oskarżony, sprawa ta pozostawiła cień na jego wizerunku” – napisano.

Chińskie źródła podają, że jeśli rozmowy zakończą się powodzeniem, Michniewicz mógłby poprowadzić reprezentację Chin już w listopadowych spotkaniach.