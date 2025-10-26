Panathinaikos Ateny rozpoczął nową erę pod wodzą Rafaela Beniteza, a Polacy odegrali kluczowe role w zwycięskim debiucie.

Karol Świderski zdobył decydującą bramkę z rzutu karnego, kontynuując swoją imponującą serię strzelecką.

Bartłomiej Drągowski zachował czyste konto, a Benitez zaliczył udany debiut.

Dowiedz się więcej o "efekcie nowej miotły" i ambicjach greckiego klubu!

To był wymarzony początek pracy dla nowego szkoleniowca Panathinaikosu Ateny. W 8. kolejce greckiej ekstraklasy "Koniczynki" pokonały u siebie Asteras Trypolis 2:0, a kluczową rolę w tym zwycięstwie odegrał Karol Świderski. Reprezentant Polski pewnie wykorzystał rzut karny, dając swojej drużynie prowadzenie. Czyste konto zachował z kolei drugi z Polaków, Bartłomiej Drągowski.

Karol Świderski w gazie. Polak nie zwalnia tempa

Polski napastnik ostatnio imponuje formą strzelecką. Gol zdobyty w niedzielnym spotkaniu był jego czwartym w tym sezonie ligowym, ale co ważniejsze, trzecim w trzecim kolejnym meczu. Dla 28-letniego napastnika jest to trzecie z rzędu spotkanie z golem, licząc wszystkie rozgrywki. Wcześniej trafił do siatki w przegranym 1:3 meczu Ligi Europy z Feyenoordem Rotterdam.

Świderski podszedł do "jedenastki" tuż przed przerwą i nie dał szans bramkarzowi rywali. To trafienie ustawiło przebieg spotkania i pozwoliło gospodarzom na spokojniejszą grę w drugiej połowie. Napastnik przebywał na boisku do 66. minuty, kiedy to został zmieniony przez trenera. Jego występ był jednak kluczowy dla zdobycia trzech punktów. Po jego zejściu gospodarze podwyższyli wynik, gdy Julian Chicco strzelił samobójczego gola.

Debiut marzenie Rafaela Beniteza. Były trener Liverpoolu ma misję

Niedzielny mecz był niezwykle ważny z perspektywy całego klubu. Był to debiut na ławce trenerskiej doświadczonego Rafaela Beniteza. 65-letni Hiszpan, znany z prowadzenia takich potęg jak Liverpool, Chelsea, Real Madryt czy Inter Mediolan, został zatrudniony ostatnio. Zastąpił na stanowisku Christosa Kontisa, zwolnionego po porażce we wspomnianym meczu z Feyenoordem.

Zatrudnienie tak utytułowanego szkoleniowca ma być sygnałem, że władze Panathinaikosu mają ogromne ambicje. Zwycięstwo na start z pewnością da Benitezowi komfort pracy i jest dowodem na tzw. "efekt nowej miotły". Dzięki wygranej klub z Aten ma na koncie siedem rozegranych meczów, awansował na szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów.

