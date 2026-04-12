FC Porto tego dnia pamiętało o Janie Bednarku. Specjalny wpis w sieci

FC Porto ma długą tradycję zatrudniania polskich piłkarzy, ale jednak dopiero teraz w Porto doszło do prawdziwego „polskiego szaleństwa” – w jednej drużynie jednocześnie gra aż trzech Polaków: Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Dziś klub musiał poświęcić swoją uwagę szczególnie temu ostatniemu.

Z tej okazji, z okazji 30. urodzin Bednarka, klub opublikował specjalne życzenia. "Happy Birthday, Jan "the Wall" Bednarek" - można przeczytać wpis w mediach społecznościowych FC Porto, ozdobiony okolicznościową grafiką.

Przydomek „Ściana” (lub „Mur”) to oczywiście nawiązanie do umiejętności defensywnych Polaka i tego, jak mocno wzmocnił on linię obrony FC Porto w tym sezonie.

„Smoki” swój kolejny mecz rozegrają akurat w dniu urodzin Bednarka – pierwszy gwizdek o godzinie 21:30. Rywalem będzie Estoril, aktualnie siódma drużyna ligi portugalskiej.

