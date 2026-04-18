Górski, Deyna, Brychczy i inni. Jacek Magiera spoczął obok legend polskiej piłki. Tak wyglądają ich groby

Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, zmarł 10 kwietnia, a jego pogrzeb odbył się 16 kwietnia w Warszawie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a pochówek miał miejsce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Magiera spoczął obok legend polskiej piłki nożnej, takich jak Kazimierz Górski, Kazimierz Deyna i Lucjan Brychczy, z którymi łączyła go przeszłość w Legii Warszawa i reprezentacji Polski.

Magiera wspominany jest jako wyjątkowa postać w polskim futbolu, ceniony za analityczne myślenie, podejście do zawodników i bycie "człowiekiem bez hejterów".

Jacek Magiera był w polskim futbolu postacią absolutnie wyjątkową. Z kariery piłkarskiej zapamiętaliśmy go jako solidnego gracza Legii Warszawa, z kolei jako szkoleniowiec wyróżniał się analitycznym myśleniem, podejściem do zawodników i wyczuciem. Do największych sukcesów Jacka Magiery trenera zaliczyć można awans do Ligi Mistrzów, mistrzostwo Polski i Puchar Polski z Legią, a także wicemistrzostwo kraju ze Śląskiem Wrocław. Przede wszystkim jednak Jacek Magiera był wspaniałym człowiekiem. Chyba najlepiej szkoleniowca podsumował Krzysztof Stanowski we wpisie, który zamieścił po śmierci drugiego trenera reprezentacji Polski.

Jacek Magiera osiągnął coś, co w dzisiejszych czasach jest w zasadzie już niemożliwe - w erze social mediów, dodatkowo w branży piłkarskiej, która generuje niezdrowe emocje - pozostał człowiekiem bez hejterów. Dzisiaj nie ma o nim żadnych negatywnych wpisów nie dlatego, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale, ale dlatego, że w świecie piłki był pod względem relacji, etyki i inteligencji zjawiskiem

- napisał twórca Kanału Zero na platformie X. Pogrzeb Jacka Magiery odbył się w czwartek, 16 kwietnia. Po mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie pochowany został Jacek Magiera. Obok grobu drugiego trenera reprezentacji Polski znajdują się mogiły wielkich gwiazd polskiej piłki nożnej, takich jak Kazimierz Deyna, Kazimierz Górski czy Lucjan Brychczy.

39

Kazimierz Górski, Kazimierz Deyna, Lucjan Brychczy i Jacek Magiera. Łączy ich Legia i reprezentacja Polski

Na najsłynniejszej nekropolii w Polsce znajdują się groby wielu wybitnych polskich sportowców, m.in. lekkoatletów (Ireny Szewińskiej, Kamili Skolimowskiej, Tadeusza Ślusarskiego czy Władysława Komara) szermierzy (Witolda Woydy, Wojciecha Zabłockiego i Bogusława Zycha) i bokserów (Janusza Gortata, Józefa Grudnia i Jerzego Kuleja). Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie spoczywają także cztery wielkie postacie piłki nożnej. Wszyscy - podobnie jak Jacek Magiera - byli związani z reprezentacją Polski i Legią Warszawa. Lucjan Brychczy to prawdziwa legenda "Wojskowych". W Legii Warszawa rozegrał on 368 mecze, w których zdobył 182 goli. W reprezentacji Polski wystąpił 58 razy i strzelił 18 bramek. Kazimierz Deyna to jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii, kapitan naszej kadry na mundialu 1974 i trzeci piłkarz w Europie wg magazynu "France Football". W kadrze rozegrał 97 spotkań, w których zdobył 41 goli. W Legii wystąpił 304 razy 304 i strzelił 94 bramki. Z "Wojskowymi" i z reprezentacją (jako piłkarz i jako trener) związany był także Władysław Stachurski. Kazimierz Górski, zwany "trenerem tysiąclecia" z kolei znany jest przede wszystkim jako selekcjoner reprezentacji Polski, który doprowadził naszą drużynę do trzeciego miejsca na mistrzostwach świata w 1974 roku. Jako piłkarz takiej kariery nie zrobił, ale w barwach Legii zaliczył aż 81 występów, w których zdobył 34 gole.

