Pogrzeb Jacka Magiery. Karol Nawrocki tylnym wejściem wszedł do kościoła. Żona trenera odebrała odznaczenie

Karol Nawrocki na pogrzebie Jacka Magiery

Na pogrzeb Jacka Magiery przybył wielki tłum żałobników. Znakomitego szkoleniowca żegnają kibice, działacze, trenerzy i piłkarze. Uroczystości związane z ostatnim pożegnaniem drugiego trenera reprezentacji Polski rozpoczęły się od żałobnej mszy świętej, która została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie. W kościele pojawił się także Karol Nawrocki, który pośmiertnie uhonorował Jacka Magierę. Prezydent już w dniu śmierci szkoleniowca zamieścił poruszający wpis w mediach społecznościowych.

Z głębokim żalem przyjąłem informację o śmierci trenera Jacka Magiery. Żegnaj, Polska Ci dziękuje

- napisał Karol Nawrocki. W dniu pogrzebu Jacka Magiery prezydent przygotował coś specjalnego - pośmiertnie odznaczył szkoleniowca Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej. Podczas części kościelnej pogrzebu wdowa po Jacku Magierze odebrała odznaczenie z rąk prezydenckiego ministra.

Jacek Magiera zmarł nagle 10 kwietnia 2026. Szkoleniowiec wybrał się do Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu na trening biegowy. Podczas aktywności zasłabł. Mimo wysiłków ratowników medycznych nie udało się go uratować. W środę, 15 kwietnia, PZPN zamieścił komunikat dotyczący pogrzebu Jacka Magiery i miejsca pochówku.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Jacka Magiery, które odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie, na wyraźną prośbę Rodziny oraz organizatora informujemy, że obecność mediów w Katedrze Polowej Wojska Polskiego podczas mszy świętej żałobnej nie będzie możliwa. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tej decyzji i zachowanie należytej powagi w tym szczególnym czasie

- czytamy w informacji.