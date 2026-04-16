Pogrzeb Jacka Magiery. Pierwsze zdjęcia z uroczystości. Legendy wśród żałobników

2026-04-16 11:37

Pogrzeb Jacka Magiery to szczególne wydarzenie dla całego środowiska piłkarskiego w Polsce. Drugi trener reprezentacji był osobą cenioną i szanowaną przez wszystkich: kibiców, działaczy i piłkarzy. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W galerii prezentujemy pierwsze zdjęcia z uroczystości. Wśród żałobników na pogrzebie Jacka Magiery pojawiły się prawdziwe legendy futbolu.

Jacek Magiera, pogrzeb
Robert Lewandowski na pogrzebie Jacka Magiery Jacek Magiera, pogrzeb Jacek Magiera, pogrzeb Jacek Magiera, pogrzeb
  • Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
  • Wśród żałobników pojawiły się legendy polskiej piłki, by oddać hołd cenionemu trenerowi, który zmarł w wieku 49 lat.
  • Magiera, znany z sukcesów z Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław, spocznie na Powązkach obok Lucjana Brychczego.
Pogrzeb Jacka Magiery. Legendy wśród żałobników

Jacek Magiera zmarł 10 kwietnia 2026. Szkoleniowiec, znany z pracy m.in. w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław, odszedł nagle w wieku zaledwie 49 lat. W poniedziałek, 13 kwietnia, PZPN zamieścił pierwszy komunikat dotyczący pogrzebu Jacka Magiery. Związek poinformował, że ostatnie pożegnanie drugiego trenera reprezentacji Polski odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia, czyli sześć dni po jego śmierci. Na godz. 12. zaplanowano żałobną mszę świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, a po niej odprowadzenie trumny do grobu na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Organizatorzy, spodziewając się tłumów podczas pogrzebu Jacka Magiery, zaznaczyli, że liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. W środę PZPN zamieścił w mediach społecznościowych kolejną wiadomość dotyczącą ostatniego pożegnania trenera. Z komunikatu dowiedzieliśmy się tego, że drugi trener naszej kadry spocznie w kwaterze K-1-17, która umiejscowiona jest w pobliżu grobu Lucjana Brychczego, słynnego piłkarza i trenera Legii Warszawa, z którym Jacek Magiera współpracował przez 20 lat. Na pogrzebie Jacka Magiery - zgodnie z przewidywaniami - pojawiło się wiele sław. Wśród żałobników znalazły się prawdziwe legendy polskiej piłki, m.in. Jerzy Brzęczek, Jacek Krzynówek, Józef Młynarczyk i Jakub Rzeźniczak. 

W galerii prezentujemy pierwsze zdjęcia z pogrzebu Jacka Magiery

Jacek Magiera, pogrzeb
Galeria zdjęć 88

Jacek Magiera kariera piłkarska i trenerska

Jacek Magiera jako piłkarz znany był przede wszystkim z gry w Legii Warszawa, w której występował przez 9 lat. W tym czasie zdobył z "Wojskowymi" m.in. mistrzostwo Polski. Oprócz tego "Magic" reprezentował barwy Rakowa Częstochowa, którego był wychowankiem, Widzewa Łódź i Cracovii Kraków. Większe wrażenie robi jednak kariera trenerska Jacka Magiery. Pod jego wodzą Legia Warszawa zremisowała z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, co do dziś wspominają kibice z Łazienkowskiej. "Magic" z "Wojskowymi" zdobył też mistrzostwo Polski. Z kolei ze Śląskiem Wrocław wywalczył wicemistrzostwo, co także było wielkim sukcesem. Po dymisji Michała Probierza Jacek Magiera był jednym z kandydatów do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie został nim Jan Urban, a "Magic" objął funkcję  jego asystenta.

JACEK MAGIERA