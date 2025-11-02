Jakub Moder odniósł się do fatalnych informacji o jego zdrowiu. Wystarczyło tylko to

Moder przeszedł operację

– Jakub przeszedł w tym tygodniu operację. To ogromne rozczarowanie, zarówno dla niego, jak i dla całego zespołu. W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć – przekazał mediom Robin Van Persie, trener Feyenoordu.

To już druga poważna kontuzja w karierze Modera, która zatrzymała jego rozwój. W Brighton również musiał poddać się zabiegowi – wówczas operacja kolana wykluczyła go z gry aż na półtora roku.

Po powrocie nie udało mu się już na dobre wywalczyć miejsca w składzie angielskiej drużyny. Transfer do Feyenoordu okazał się dla niego nowym początkiem. Moder zaliczył dobre wejście do holenderskiego zespołu i wyrósł na jednego z kluczowych zawodników drużyny.

Bieżące problemy ze zdrowiem zaczęły się już latem. Początkowo sądzono, że to drobny problem. Jednak z czasem okazało się, że Moder skarżył się na nasilający się ból pleców. Ostatni mecz w barwach Feyenoordu polski pomocnik rozegrał 18 maja, po czym musiał przerwać treningi. Od tamtej pory nie pojawił się na murawie.

Smutny przekaz Modera

W niedzielę zamieścił na InstaStories swoje zdjęcie, na którym widać, jak kroczy po murawie ze zwieszoną głową i nietęgą miną. Swoje aktualne samopoczucie zobrazował w typowy dla współczesnych czasów sposób: emotikonką z sercem owiniętym bandażem.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban, nie miał jeszcze okazji powołać Modera na zgrupowanie kadry. Pomocnika widziano na trybunach podczas spotkania Lecha Poznań z Rapidem Wiedeń, gdzie towarzyszył asystentowi Jackowi Magierze. Na ten moment jest jednak jasne, że Moder w najbliższym czasie nie pomoże reprezentacji.

