Jan Tomaszewski jasno o opasce kapitańskiej dla Lewandowskiego. Nie miał skrupułów

Piotr Mika
2025-08-13 16:35

Reprezentacja Polski cały czas znajduje się w dużym kryzysie, a zażegnać go ma Jan Urban z Jackiem Magierą w roli asystenta. Ten dość zaskakujący tandem ma podźwignąć drużynę sportowo i mentalnie, a jedną z najważniejszych rzeczy będzie na nowo wkomponować Roberta Lewandowskiego do zespołu. Od razu pojawił się temat opaski kapitańskiej, która została napastnikowi Barcelony odebrana jeszcze przez Michała Probierza. Jan Tomaszewski uważa, że Lewandowski nie powinien wracać do tej roli.

Jan Tomaszewski, Robert Lewandowski

i

Autor: Tomasz Radzik/SE, Cyfra Sport/ Archiwum prywatne Jan Tomaszewski, Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie powinien odzyskać opaski? Tomaszewski mówi wprost

Sytuacja w polskiej reprezentacji w piłce nożnej nie jest kolorowa. Ostatnie wyniki pozostawiają wiele do życzenia, a wielkie zamieszanie z ominięciem przez Roberta Lewandowskiego poprzedniego zgrupowania, a następnie utratą przez niego opaski kapitańskiej, dodatkowo pogorszyło atmosferę w drużynie, która mocno oddaliła się od bezpośredniego awansu na mistrzostwa świata przez porażkę z Finlandią, a przecież nie mierzyła się jeszcze z faworytem do pierwszego miejsca, Holandią. Gorącym tematem jest właśnie opaska kapitańska, którą Michał Probierz odebrał Lewandowskiemu i przekazał Zielińskiemu. Zdaniem Jana Tomaszewskiego, nie jest to jednak najważniejsza sprawa w tej chwili.

Jan Urban wprost o pojawieniu się Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniu! To musi się wydarzyć

Robert Lewandowski
W rozmowie z „Super Expressem” Jan Tomaszewski powiedział wprost, że po powrocie do kadry Lewandowski nie powinien odzyskiwać, przynajmniej na razie, opaski kapitańskiej, ale podkreśla, że nie jest to obecnie najważniejsza sprawa. – Wydaje mi się, że Robert Lewandowski nie powinien być kapitanem i to byłby błąd selekcjonera. Jasiu (Jan Urban – przyp. red.) jest stonowanym człowiekiem i rozmawiał z Robertem Lewandowskim i nie wiem, czy rozmawiał z nim na temat opaski, ale to jest temat zastępczy! – uważa były reprezentant Polski – Tu nie chodzi o jakąś opaskę, kto wyprowadzi drużynę. Chodzi o to, że gramy dwa decydujące mecze o tym, czy będziemy na mistrzostwach świata. Czy awansujemy z pierwszego miejsca, czy będziemy w barażach. Baraże muszą być, bo na to zasługujemy. Jan Urban dostał zgliszcza, dlatego do końca eliminacji kapitanem powinien być Piotrek Zieliński, ewentualnie, jeśli Piotrek nie będzie mógł grać, to ktoś z czwórki z rady drużyny. Dopiero po zakwalifikowaniu się na mistrzostwa świata (…) drużyna, nawet w tajnym głosowaniu, może wybrać kapitana. To jest ostatnia sprawa, która powinna być załatwiona – ocenia wprost były bramkarz.

Ferajna Janusza Wójcika oczarowała Barcelonę! Tak wyglądał marsz Polaków po srebro igrzysk

