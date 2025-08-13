Jan Tomaszewski jasno o opasce kapitańskiej dla Lewandowskiego. Nie miał skrupułów

Robert Lewandowski nie powinien odzyskać opaski? Tomaszewski mówi wprost

Sytuacja w polskiej reprezentacji w piłce nożnej nie jest kolorowa. Ostatnie wyniki pozostawiają wiele do życzenia, a wielkie zamieszanie z ominięciem przez Roberta Lewandowskiego poprzedniego zgrupowania, a następnie utratą przez niego opaski kapitańskiej, dodatkowo pogorszyło atmosferę w drużynie, która mocno oddaliła się od bezpośredniego awansu na mistrzostwa świata przez porażkę z Finlandią, a przecież nie mierzyła się jeszcze z faworytem do pierwszego miejsca, Holandią. Gorącym tematem jest właśnie opaska kapitańska, którą Michał Probierz odebrał Lewandowskiemu i przekazał Zielińskiemu. Zdaniem Jana Tomaszewskiego, nie jest to jednak najważniejsza sprawa w tej chwili.

Jan Urban wprost o pojawieniu się Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniu! To musi się wydarzyć

W rozmowie z „Super Expressem” Jan Tomaszewski powiedział wprost, że po powrocie do kadry Lewandowski nie powinien odzyskiwać, przynajmniej na razie, opaski kapitańskiej, ale podkreśla, że nie jest to obecnie najważniejsza sprawa. – Wydaje mi się, że Robert Lewandowski nie powinien być kapitanem i to byłby błąd selekcjonera. Jasiu (Jan Urban – przyp. red.) jest stonowanym człowiekiem i rozmawiał z Robertem Lewandowskim i nie wiem, czy rozmawiał z nim na temat opaski, ale to jest temat zastępczy! – uważa były reprezentant Polski – Tu nie chodzi o jakąś opaskę, kto wyprowadzi drużynę. Chodzi o to, że gramy dwa decydujące mecze o tym, czy będziemy na mistrzostwach świata. Czy awansujemy z pierwszego miejsca, czy będziemy w barażach. Baraże muszą być, bo na to zasługujemy. Jan Urban dostał zgliszcza, dlatego do końca eliminacji kapitanem powinien być Piotrek Zieliński, ewentualnie, jeśli Piotrek nie będzie mógł grać, to ktoś z czwórki z rady drużyny. Dopiero po zakwalifikowaniu się na mistrzostwa świata (…) drużyna, nawet w tajnym głosowaniu, może wybrać kapitana. To jest ostatnia sprawa, która powinna być załatwiona – ocenia wprost były bramkarz.

Ferajna Janusza Wójcika oczarowała Barcelonę! Tak wyglądał marsz Polaków po srebro igrzysk