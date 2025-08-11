Najpierw Polacy poradzili sobie z Kuwejtem, wygrywając 2:0. Przesądził o tym Andrzej Juskowiak, strzelec dwóch goli. W ten sposób rozpoczął marsz po koronę króla strzelców.

Juskowiak został królem strzelców w Barcelonie

Ostatecznie zdobył na imprezie sześć bramek. Szefowie Sportingu Lizbona zacierali ręce, że przed turniejem sprowadzili do siebie taką perełkę z polskiej ligi. Wygrana z Kuwejtem powinna być bardziej okazała, ale w ostatniej minucie zmiennik Jusko - Mirosław Waligóra fatalnie przestrzelił z rzutu karnego. Za zmarnowaną jedenastkę słono zapłacił. To był jego jedyny występ na tej imprezie.

Wielką zasługą Wójcika był dobór zawodników

Przełomowym meczem była wygrana 3:0 z Włochami. To po tym triumfie polski zespół nabrał pewności siebie i uwierzył, że stać go na wiele. Reprezentacja Polski na tle pewnych siebie Włochów wypadła perfekcyjnie.

- Wielką zasługą trenera Wójcika był dobór zawodników, którzy nienawidzili przegrywać. To było widać na boisku, że jeden za drugiego oddałby życie - wspominał przed laty Juskowiak na portalu „Łączy nas piłka”.

Wójcik to był motywator

Na koniec zmagań grupowych był remis 2:2 z Amerykanami. W fazie pucharowej Polacy uporali się z Katarem, zwyciężając 2:0, ale popisem był półfinał z Australią na Camp Nou. To była deklasacja ze strony Biało-czerwonych, którzy przejechali się po rywalach niczym walec, wygrywając 6:1. W takim stylu ferajna Wójcika dotarła do meczu o mistrzostwo olimpijskie.

- To był przede wszystkim motywator - tak przed laty Kowalczyk opisał trenera w TVP Sport. - Niegrzeczna drużyna nie przejmowała się, że Janusz Wójcik był troszeczkę inny. Przy okazji dużo było przekleństw na rywali, na nas, jak nie wychodziło. Ale tam się nikt nie obrażał. W tej drużynie nikt się nie popłakał, że trener go skrytykował czy skrzyczał. Wiedzieliśmy, że mamy pracować tak, jak on sobie wyobraża i życzy - podkreślił Kowal, który na turnieju strzelił cztery gole.

Kowalczyk uciszył Camp Nou

Faworytem finału była Hiszpania, która w pięciu występach zachowała czyste konto. Jednak przed przerwą błyskotliwy Kowalczyk zepsuł humor gospodarzom.

- Wojtek często korzystał ze swojej szybkości. Gdy zawodnik widział jego plecy, to już było za późno - tak Juskowiak opisywał gola kolegi z linii ataku na portalu „Łączy nas piłka”.

W drugiej połowie Abelardo i Kiko sprawili, że na Camp Nou zapanowała euforia. Tyle że entuzjazm szybko ostudził Ryszard Staniek. Na brawa w tej bramkowej akcji Polaków zasłużył kapitan Jerzy Brzęczek, który zaliczył kapitalną asystę.

Brzęczek padł na kolana

Zanosiło się na dogrywkę, ale marzenia o złocie prysły w ostatniej minucie zawodów. Po raz drugi katem okazał się Kiko. Uderzył nad wybiegającym z bramki Aleksandrem Kłakiem i zapewnił Hiszpanii triumf 3:2. Po tym trafieniu, stojący przy prawym słupku naszej bramki Brzęczek zrozpaczony padł na kolana.

- Ten nieszczęsny rzut rożny... - opowiadał Juskowiak na portalu „Łączy nas piłka”. - Piłka trafiła pod nogi Kiko, który idealnie to wykorzystał. Powoli do nas docierało, to co zrobiliśmy. Ale i tak w każdym z nas tkwi taka nutka żalu, że nie zdobyliśmy tego upragnionego złota - przyznał król strzelców turnieju w Barcelonie.

Finał Igrzysk Olimpijskich

8.08.1992, Barcelona

Polska – Hiszpania 2:3

Bramki:

1:0 Kowalczyk 44. min, 1:1 Abelardo 65. min, 1:2 Kiko 72. min, 2:2 Staniek 76. min, 2:3 Kiko 90. min

Polska: Kłak – Jałocha (55, Świerczewski), Łapiński, Koźmiński, Wałdoch, Gęsior, Brzęczek, Juskowiak, Staniek, Kobylański, Kowalczyk

Hiszpania: Toni – Ferrer, Lasa Goicoechea (51, Amavisca), Solozabal, Loprez Martinez, Enrique, Guardiola, Abelardo, Berges, Kiko, Alfonso

