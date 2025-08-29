Jan Tomaszewski z szokującą propozycją! „Lewandowski powinien zrezygnować!”

Tomaszewski wściekły po decyzji Urbana: "Popełnił błąd!"

Jan Urban z pewnością nie ma łatwego zadania na początku swojej kadencji. Nowy selekcjoner musi posprzątać bałagan, jaki powstał po poprzednim zgrupowaniu, w trakcie którego Lewandowski został pozbawiony opaski kapitańskiej. Wówczas też najlepszy polski piłkarz w historii zapowiedział, że pod wodzą Michała Probierza już nie zagra i kilka dni później, Probierz stracił pracę. To otworzyło Lewandowskiemu drzwi do powrotu, ale kwestia opaski kapitańskiej była bardziej skomplikowana. Jan Urban zdecydował się na dość proste rozwiązane – przywraca Lewandowskiego do roli kapitana, jego zastępcą będzie Zieliński, a trzecim Jan Bednarek. Zapowiedział też, że więcej tej sprawy komentować nie będzie.

Wielki powrót Roberta Lewandowskiego do reprezentacji Polski. Są powołania Jana Urbana!

Takie rozwiązanie zdecydowanie potępił Jan Tomaszewski. W programie na żywo na kanale „Super Express Sport” na YouTube wyraził swoje zdanie bardzo jasno. – Mnie się to nie podoba! Do selekcjonera należy decydujące słowo, ale dla mnie popełnił błąd. Wyniki i postawa na boisku zweryfikują. Obym się mylił i nie miał racji, ale uważam, że w tych meczach eliminacyjnych do końca, Robert Lewandowski, najlepszy piłkarz polskiej piłki, nie zasłużył na to, by powrócić jako kapitan zespołu – powiedział Jan Tomaszewski.

Grzegorz Krychowiak wprost o zakończeniu kariery! „Zbliża się wielkimi krokami”

Jego zdaniem cała sytuacja wywoła kolejne zamieszanie w kadrze, a kapitanem powinien pozostać Zieliński. – Jak się teraz Zieliński czuje? (…) sami sobie robimy przeszkody, rzucamy sobie belki pod nogi. Bo oni będą dyskutowali na ten temat, na kawie, w pokojach, w swoich grupkach. (…) i na pewno, gdybym ja był w zespole, źle bym to odebrał. Daj Boże, żeby to się sprawdziło w meczach z Holandią i Finlandią – dodawał. Na sugestię jednego z widzów, że Zielińskiemu „utrata” opaski akurat będzie pasowała, Tomaszewski wskazał na Jana Bednarka. – Jest jeszcze Bednarek! Przecież on mógłby wyprowadzić drużynę w tych czterech meczach – ocenił. Ale najciekawszy pomysł padł chwilę później!

Jan Tomaszewski zaproponował bowiem, żeby... Robert Lewandowski sam zrezygnował z opaski! – Powiem więcej, na miejscu Roberta nie przyjąłbym tej propozycji. Postąpiłbym w ten sposób, że do zakończenia eliminacji, niech kapitanem będzie Bednarek. (…) Jestem zaskoczony, w tej sytuacji można wybrnąć tylko i wyłącznie przez to, że Robert zrezygnuje z tej opaski do zakończenia eliminacji. To jest jedyne wyjście, żeby wilk był syty i owca została cała – uważa były reprezentant Polski.

Kamil Grosicki wraca do reprezentacji Polski. Tak go żegnali kilka tygodni temu [GALERIA]

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zdaniem byłego bramkarza sprawa ta jest bardzo istotna. – Nie zgodzę się, że to jest problem, który się nie liczy. To się liczy! Bo zawodnicy będą na ten temat na zgrupowaniu dyskutowali! Po jaką cholerę dawać pretekst do dyskusji, która powinna się skończyć?! Mam nadzieję, że Robert powie: „dziękuję bardzo, kapitana wybierzemy przed mistrzostwami świata”. Jeśli w ogóle tam pojedziemy – podkreślił Jan Tomaszewski.