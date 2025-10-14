Kapitalne wieści w sprawie reprezentacji Polski! To się dzieje na naszych oczach!

Polacy coraz bliżej 1. koszyka! Rywale zagrali dla nas

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana spisuje się dobrze. Remis z mocną Holandią, a następnie wygrane z Finlandią (3:1), Nową Zelandią (1:0) i Litwą (2:0) to najlepszy początek w kadrze od wielu lat – poprzednim selekcjonerem, który w czterech pierwszych meczach wygrał 3 razy, był Janusz Wójcik w 1997 roku! Cieszą nie tylko wyniki, ale też i styl, bo choć mecz z Nową Zelandią był trudny do oglądania, to z Finlandią i Litwą zagraliśmy tak, jak powinniśmy – kontrolując przebieg spotkania ze słabszą drużyną bez drżenia za każdym razem, gdy piłka pojawia się w naszej strefie obronnej. Z pewnością widać też, że pomysły Jana Urbana spełniają oczekiwania selekcjonera, ponieważ w meczach o stawkę wystawił on niemal identyczne jedenastki – na mecz z Litwą zabrakło tylko kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego.

Wygrane mecze to nie tylko punkty w grupie eliminacyjnej, ale też do rankingu FIFA, który jest ważny w kontekście koszyków, z których będą losowane drużyny w barażach – zespoły z 1. koszyka będą grały pierwszy mecz z zespołem z 4. koszyka, a w finale barażów z wygranym z meczu drużyny z 2. koszyka z drużyną z 3. koszyka. Oznacza to, że losowanie z 1. koszyka daje sporo korzyści – w pierwszym meczu rywalizuje się z jedną z teoretycznie najsłabszych drużyn, z którą gra się u siebie, a do tego omija się kilka najmocniejszych drużyn, które także znajdą się w 1. koszyku.

Na tę chwilę koszyki wyglądają następująco (w nawiasach punkty w rankingu):

Koszyk 1: Włochy (1712), Turcja (1562), Ukraina (1555), POLSKA (1524)

Koszyk 2: Walia (1519), Szkocja (1504), Węgry (1499), Czechy (1485)

Koszyk 3: Słowacja (1476), Albania (1396), Bośnia i Hercegowina (1341), Kosowo (1285)

Koszyk 4*: Rumunia, Szwecja, Macedonia Płn., Irlandia Płn.

*Czwarty koszyk składa się z drużyn z Ligi Narodów i nie mogą one "awansować" do wyższych koszyków.

Polacy przed meczem z Litwą byli najlepszą drużyną w drugim koszyku wśród drużyn typowanych do gry w barażach. Dzięki zwycięstwu Polaków, a do tego wygranej Belgii nad Walią, Polacy wyprzedzili Walijczyków w rankingu i wskoczyli w ich miejsce w pierwszym koszyku! Pozycja Polski nie jest jednak jeszcze pewna, dlatego ważne będą także mecze z Holandią i Maltą – bo choć 2. pozycję w grupie mamy niemal pewną, to 1. koszyk jeszcze nie jest zagwarantowany. Podopieczni Jana Urbana znajdą się w nim na pewno, jeśli wygrają oba spotkania eliminacyjne w listopadowym zgrupowaniu. O to może być jednak trudno, jeśli spełni się czarny scenariusz i Robert Lewandowski nie będzie gotowy na spotkanie z Holendrami – okazało się bowiem, że naderwał on mięsień w lewym udzie.

