Karol Nawrocki wparował do szatni po meczu z Finlandią. Oto, co powiedział polskim piłkarzom

Reprezentacja Polski w dobrym stylu wygrała 3:1 kluczowy mecz eliminacji do mistrzostw świata z Finlandią. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie gola straciła dopiero w 88. minucie przy wyniku 3:0. Ten fakt zirytował między innymi Jana Tomaszewskiego, ale nie zepsuł humorów piłkarzom i kibicom. Wygrana z Finami znacząco przybliżyła Biało-Czerwonych do miejsca premiowanego grą co najmniej w barażach o MŚ. To wszystko działo się na oczach Karola Nawrockiego, który przy pierwszej możliwej okazji pojawił się na domowym meczu reprezentacji Polski.

Prezydent Karol Nawrocki na meczu Polska – Finlandia! Bawił się świetnie bez krawata [GALERIA]

Karol Nawrocki w szatni po Polska - Finlandia. Oto, co powiedział piłkarzom

Prezydent miał powody do zadowolenia, a po ostatnim gwizdku postanowił pogratulować piłkarzom. W tym celu udał się do szatni, zaskakując Jakuba Kamińskiego wracającego z telewizyjnego wywiadu po meczu!

- Wracałem i zobaczyłem wielu ochroniarzy. Fajnie, że prezydent był na naszym meczu, sam grał w piłkę, oczywiście na znacznie niższym poziomie, ale powiedział też fajne słowa. Co dokładnie? Pogratulował i powiedział, że trzyma kciuki, żebyśmy awansowali na mistrzostwa świata - zdradził jeden z bohaterów meczu z Finlandią.

23-latek z FC Koeln zanotował asystę przy pierwszej bramce i strzelił gola na 3:0. Było to dopiero drugie jego trafienie w seniorskiej reprezentacji! Tak go oceniliśmy: "Wspaniała praca przy pierwszym golu. Bo to nie tylko asysta, ale poprzedzona nią praca w pressingu i odbiór. Rozprowadzenie akcji na 3:0, przy której uśmiechnęło się do niego szczęście. Na tego gola, dopiero drugiego w kadrze, czekał od 1 czerwca 2022 (mecz Ligi Narodów z Walią)". Sprawdź wszystkie noty dla polskich piłkarzy za mecz z Finlandią:

Polska - Finlandia i oceny. Takie, że Jan Tomaszewski nie ma prawa grzmieć

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie