Kolejne problemy reprezentanta Polski. Nie trenuje, znów czeka go przerwa?

Kolejne kłopoty zdrowotne Modera?

Pomocnik reprezentacji Polski od wielu miesięcy regularnie zmaga się z kontuzjami. W obecnym sezonie opuścił aż 36 meczów – zarówno w barwach klubu, jak i kadry – między innymi z powodu przepukliny. Na stałe do gry wrócił dopiero w lutym, ale teraz pojawiły się kolejne niepokojące objawy.

Jak informuje holenderski dziennik „Algemeen Dagblad”, Moder nie trenował z zespołem ani we wtorek, ani w piątek. To może oznaczać, że polskiego pomocnika czeka kolejna przerwa w grze.

Ewentualna absencja Modera byłaby sporym problemem dla sztabu szkoleniowego prowadzonego przez Robina van Persiego. Lista nieobecnych zawodników może się bowiem wydłużyć – w niedzielnym meczu z NEC Nijmegen najprawdopodobniej zabraknie także Anela Ahmedhodžicia, Luciano Valente oraz Anisa Hadja Moussy.

Na razie nie wiadomo, kto miałby zastąpić Modera w środku pola. Holenderskie media sugerują, że trenerzy mogą postawić na któregoś z młodszych zawodników.

Mecz z NEC Nijmegen zaplanowano na niedzielę 12 kwietnia. Feyenoord walczy o utrzymanie wysokiej pozycji w tabeli Eredivisie – obecnie zajmuje drugie miejsce, podczas gdy rywale plasują się tuż za nim, na trzeciej lokacie, tracąc zaledwie jeden punkt.

Moder dołączył do Feyenoordu w styczniu 2025 roku i podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2028. Od tego czasu rozegrał 29 spotkań, w których strzelił pięć bramek i zaliczył trzy asysty.

Przypomnijmy, że Jakub Moder doznał poważnej kontuzji (zerwanie więzadła krzyżowego przedniego) w prawym kolanie 2 kwietnia 2022 roku podczas meczu Brighton z Norwich City. Przez tę kontuzję stracił prawie 19 miesięcy (dokładnie 576 dni według Transfermarkt).