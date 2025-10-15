Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją uda, która wyklucza go z kluczowych meczów, w tym El Clasico.

Jan Tomaszewski twierdzi, że napastnik sam prowokuje urazy, cofając się na boisku, gdzie jest brutalnie faulowany.

Były bramkarz krytykuje także sztab Barcelony i selekcjonera, sugerując, że ich decyzje taktyczne przyczyniają się do problemów Lewandowskiego.

Dowiedz się, dlaczego zdaniem Tomaszewskiego, Lewandowski powinien zmienić styl gry i kto jest odpowiedzialny za jego urazy.

Lewandowski sam szuka kontuzji

Informacja o kontuzji Roberta Lewandowskiego spadła na kibiców jak grom z jasnego nieba. Zupełnie innego zdania jest jednak Jan Tomaszewski, który uważa, że taki scenariusz był tylko kwestią czasu. Jego zdaniem napastnik Barcelony sam jest sobie winien.

- Moim zdaniem jest to, przepraszam, że to mówię, ale Robert sam szuka kontuzji - uważa Jan Tomaszewski.

Były reprezentant Polski argumentuje, że Lewandowski w kadrze narodowej nabrał maniery cofania się do środka boiska, by rozgrywać piłkę. To właśnie tam, zdaniem Tomaszewskiego, jest najczęściej i najbrutalniej faulowany. Według niego, kapitan Biało-Czerwonych, grając daleko od pola karnego rywala, sam naraża się na urazy, ponieważ przeciwnicy bez skrupułów go atakują.

Przeczytaj także: Jan Tomaszewski znów uderza w trenera Barcelony. Porównał go do magazyniera

- Gdybym ja był trenerem drużyny, która gra z Polską, to bym powiedział do moich chłopaków: słuchajcie, jak on będzie na połówce, to jedziemy z nim równo z trawą na pograniczu faulu - analizuje Tomaszewski. - On powinien grać od 25. metra do bramki. Tam każdy trener mówi, żeby na niego uważać i go nie faulować, bo może być rzut karny albo wolny.

Wina sztabu w Barcelonie i błędy selekcjonera

Tomaszewski zwraca również uwagę na sytuację w klubie Polaka. Uważa, że sztab szkoleniowy Barcelony, z Hansim Flickiem na czele, nie panuje nad zespołem, a sam Lewandowski przyjeżdża na zgrupowania reprezentacji już obciążony.

- Flick niestety nie nadaje się do Barcelony. Coś się tam złego dzieje - ocenia.

Zobacz też: Szokujące wyznanie legendy reprezentacji Anglii. Pił alkohol w przerwie finałowego meczu, a potem został bohaterem drużyny

Legendarny bramkarz skrytykował także decyzje taktyczne sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Chodzi o wystawianie obok Lewandowskiego drugiego napastnika o profilu "dziewiątki", Karola Świderskiego.

- Jak ktoś gra dziewiątkę w klubie, a tak gra Świderski, to on czeka na piłki. On nie jest od rozgrywania. Świder może zmienić tylko i wyłącznie Lewandowskiego, a nie pomocnika, bo nie ma papierów na to - podkreśla Tomaszewski.

QUIZ. Jak dobrze znasz Jana Tomaszewskiego?! 10/10 to Twój obowiązek Pytanie 1 z 10 Z jakiego miasta pochodzi Jan Tomaszewski? Łódź Warszawa Wrocław Następne pytanie