Kulisy słynnego meczu z Argentyną w Katarze. Do szatni wkroczył Cezary Kulesza, nie mogli powstrzymać śmiechu

Michał Skiba
2026-01-27 7:59

To była rozmowa, z której można wyciągnąć tysiące wątków. Czesław Michniewicz po raz pierwszy od miesięcy udzielił tak długiego wywiadu. A nakłonił go do tego... Grzegorz Krychowiak. Mający swój program w RMF BRO "Krycha" przepytał byłego selekcjonera. Ten opowiedział, jak po przegranym spotkaniu z Argentyną zachował się Cezary Kulesza.

Czesław Michniewicz na premierze

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express

Biało-czerwoni turniej w Katarze rozpoczęli od remisu 0:0 z Meksykiem. Następnie wygrali 2:0 z Arabią Saudyjską, jednak przed decydującym starciem grupowym z Argentyną ich sytuacja w tabeli wciąż była niepewna.

Polska przegrała to spotkanie 0:2 z późniejszymi mistrzami świata. Strata jeszcze jednej bramki oznaczałaby brak awansu do 1/8 finału. Mimo porażki zakończyło się to dla kadry szczęśliwie – po ponad 20 latach Polacy znów znaleźli się w fazie pucharowej mistrzostw świata.

W rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem na antenie RMF BRO Michniewicz przytoczył sytuację z szatni po meczu.

Grzegorz Krychowiak: Lewandowski i Szczęsny są niesamowici!

– Graliśmy z Argentyną, awansowaliśmy, to było trudne i specyficzne spotkanie. Prezes wszedł do szatni bardzo zadowolony z awansu i zapytał: „Kto wygrał mecz?”. A Grosik odpowiedział: „Argentyna” – relacjonował Michniewicz, ledwie powstrzymując śmiech.

Obecnie reprezentacja Polski nadal nie ma zapewnionego udziału w kolejnych mistrzostwach świata. W marcu czekają ją dwustopniowe baraże – najpierw mecz z Albanią, a następnie ewentualne starcie z Ukrainą lub Szwecją.

