Litwa – Polska: Tak piłkarze świętowali zwycięstwo w Kownie! Wiemy, co śpiewali z całych sił [WIDEO]

Reprezentacja Polski pokonała Litwę w Kownie 2:0

Bramki dla Polaków zdobywali Robert Lewandowski i Sebastian Szymański

Zobacz, jak wygraną świętowali polscy piłkarze. Wszystko się nagrało!

Litwa – Polska 0:2. Biało-czerwoni górą w Kownie!

Polska pokonała Litwę 2:0 w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 rozegranym w Kownie. Zwycięstwo przybliżyło drużynę Jana Urbana do udziału w barażach o awans. W wyjściowym składzie biało-czerwonych w porównaniu z wrześniowymi meczami z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1) zabrakło tylko kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego, którego zastąpił Michał Skóraś.

W 15. minucie Polska objęła prowadzenie po golu Sebastiana Szymańskiego., który zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Po przerwie przewaga gości wzrosła, a w 64. minucie Lewandowski podwyższył wynik na 2:0 po dośrodkowaniu strzelca pierwszej bramki.

Oceny piłkarzy po meczu z Litwą. W Kownie rządził Sebastian Szymański, Lewandowski nie zawiódł

Litwini, którzy w tym roku potrafili odrobić dwubramkowe straty w meczach z Finlandią (2:2) i Holandią (2:3), tym razem nie zdołali pokonać Łukasza Skorupskiego. Polacy utrzymali kontrolę do końca spotkania.

Tak polscy piłkarze świętowali wygraną. Co śpiewali?

Polscy piłkarze po wygranym meczu pojawili się pod sektorem kibiców, którzy dopingowali ich z całych sił na trybunach. Razem z dumą zaśpiewali jedną przyśpiewkę znaną chociażby z trybun warszawskiej Legii.

- Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, to bym tobie Polsko oddał życie me – śpiewali z całych sił nasi piłkarze razem z kibicami.

Skandaliczny transparent uderzył w Donalda Tuska. Kibice nie mieli litości na meczu Litwa - Polska

Trudno dziwić się wielkim uśmiechom na twarzach piłkarzy. To bardzo ważne zwycięstwo dla losów sytuacji w grupie G.

Eliminacje MŚ: Polska niemal pewna baraży

Zwycięstwo w Kownie umocniło Polskę na drugim miejscu w grupie G i przybliżyło do udziału w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026. Wcześniej w niedzielę Holandia wygrała z Finlandią 4:0, co sprawiło, że zespół „Suomi” praktycznie stracił szanse na zajmowane przez Polskę drugie miejsce w grupie G, premiowane udziałem w barażach. „Pomarańczowi” z kolei bardzo zbliżyli się do bezpośredniego awansu.

Wiele wskazuje, że reprezentacja Polski zakończy eliminacje na drugim miejscu, jednak wciąż walczy o rozstawienie w pierwszym koszyku przed barażami, co mogłoby zapewnić korzystniejsze losowanie.

