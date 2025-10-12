Reprezentacja Polski zmierzy się z Litwą w meczu o punkty eliminacji MŚ.

Selekcjoner Jan Urban podał skład, do którego wraca kapitan Robert Lewandowski.

Mecz odbędzie się w Kownie o 20:45 – dowiedz się, gdzie oglądać to spotkanie na żywo.

Mecz Litwa - Polska: SKŁAD POLAKÓW

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban podał skład reprezentacji Polski. Do pierwszej jedenastki wraca kilku piłkarzy, którzy nie wystąpili w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0). Od pierwszej minuty zagra m.in. Robert Lewandowski, kapitan polskiego zespołu. Oto skład Polaków: Łukasz Skorupski - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański - Robert Lewandowski.

Mecz Litwa - Polska w eliminacjach MŚ 2026 zapowiada się bardzo ciekawie. Faworytem są oczywiście Biało-Czerwoni, ale już pierwsze spotkanie z Litwinami w tych eliminacjach pokazało, że z tym rywalem gra się bardzo ciężko. Polacy wygrali wtedy tylko 1:0 i to bardzo szczęśliwie. Zwycięską bramkę strzelił w końcówce Robert Lewandowski po rykoszecie. Selekcjonerem reprezentacji Polski był wtedy jeszcze Michał Probierz.

Litwa – Polska: Ogromna stawka meczu w Kownie. O tym nikt nie mówi!

- Mam nadzieję, że zawodnicy skorzystają z doświadczenia z marcowego meczu i nie będzie podobnej sytuacji - powiedział Jan Urban, obecny selekcjoner reprezentacji Polski. - Być może wtedy ktoś trochę zlekceważył przeciwnika, a na boisku okazało się, że nie będzie łatwo z nimi wygrać. W takich okolicznościach, już na murawie, trudno jest zmienić nastawienie. Nad nim pracuje się zdecydowanie wcześniej, nie na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Dzisiaj w sporcie najgorsze jest bycie zbyt pewnym siebie lub lekceważenie kogoś. Wpada się wówczas w pułapkę – dodał Urban.

Litwa - Polska: Będzie trudny bój w Kownie?

Litwini w tych eliminacjach zdobyli tylko trzy punkty, remisując dwa razy z Litwa i raz Finlandią. Potrafili jednak nawet postawić się Holendrom. We wrześniu drużyna trenera Edgarasa Jankauskasa uległa „Oranje” zaledwie 2:3, odrabiając wcześniej dwubramkową stratę, a w miniony czwartek prowadziła do przerwy w Helsinkach, ostatecznie przegrywając 1:2. - Wiemy, że jesteśmy faworytem i każdy inny wynik niż wygrana będzie odebrany jako porażka - nie ukrywa trener Jan Urban. - W ostatnim czasie nikt z Litwą nie wygrał wysoko o punkty, każdy musiał się o to mocno postarać. Zawodnicy i trenerzy nie przepadają za takimi meczami, bo wiedzą, że muszą. Nie wszyscy radzą sobie z tym tak samo. Przed nami wyzwanie, ale bądźmy sobą, grajmy tak, jak potrafimy - dodał selekcjoner Polaków.

Gdzie oglądać mecz Litwa - Polska NA ŻYWO

Mecz Litwa - Polska w eliminacjach MŚ 2026 zostanie rozegrany w niedzielę 12 października w Kownie. Początek meczu Litwa - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Litwa - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl.

