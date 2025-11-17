Malta – Polska: Gol Roberta Lewandowskiego! Niesamowite liczby Polaka [WIDEO]

Robert Lewandowski otworzył wynik meczu Malta – Polska w eliminacjach MŚ

Kapitan kadry zdobył bramkę przeciwko 39. reprezentacji w karierze

Zobacz wideo z bramką Lewandowskiego z meczu Malta – Polska

Malta – Polska: Gol Roberta Lewandowskiego [WIDEO]

Reprezentacja Polski bardzo niemrawo rozpoczęła rywalizację w meczu z Maltą. Biało-czerwoni wyjechali na wyspę, gdzie rozgrywane jest ostatnie spotkanie eliminacji do mistrzostw świata. Pół godziny czekaliśmy, by podopieczni Jana Urbana dali nam jakikolwiek powód do radości. Stało się tak po stałym fragmencie gry w 31. minucie spotkania.

Po faulu na jednym z Polaków otrzymaliśmy rzut wolny. Dośrodkowanie w pole karne zakończyło się główką Roberta Lewandowskiego, który znakomicie skierował ją w stronę bramki. Zrobił to tak dobrze, że bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Choć próbował interweniować, to nie zdołał jej wybić.

Po chwili polski sektor wypełniony kibicami po brzegi wyskoczył ze swoich krzesełek z radości. Robert Lewandowski zdobył 88. bramkę w reprezentacji Polski.

Lewandowski rises up for Poland 🇵🇱He heads this one in to take the lead 💥 pic.twitter.com/xvUnJDug1s— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 17, 2025

Gol, a za chwilę wpadka. Malta doprowadza do remisu

Niestety, radość polskich kibiców nie trwała długo. Chwilę po wznowieniu gry, gospodarze doprowadzili do remisu. Niefrasobliwość Polaków została wykorzystana, a bramkę na 1:1 zdobył Cardona.

Była to pierwsza bramka Malty w historii przeciwko Biało-czerwonym. W poprzednich pięciu meczach rywalom nie udało się zdobyć nawet jednego gola.

