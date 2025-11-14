Oceny Polaków po Polska – Holandia. Energiczny Kamiński, mocna defensywa

Kamil Grabara – 6

Wszyscy widzieliśmy gola Depaya, wcześniej dośrodkowana piłka spokojnie przeleciała nad Grabarą. Potem świetnie interweniował, gdy główkował Malen. Poza tym niewiele do roboty, obwiniać go za gola nie wypada (piszemy to, jakby ktoś chciał zrzucać całą winę na niego).

Matty Cash – 8

W pierwszej połowie kapitalny w defensywie. Cody Gakpo nie zrobił ani jednej akcji, po przerwie to samo. Dalej forma pod znakiem jakości Premier League.

Tomasz Kędziora – 7,5

Nie przeszkadzał w grze do przodu, opanowany w tyłach. Jak Jakub Kiwior, świetny w pierwszej połowie (niżej w artykule bardzo chwalimy). W drugiej niewiele gorszy. Naprawdę dobry występ.

Jan Ziółkowski – 6,5

Całkiem dobra prezencja, jeden spory błąd w 1. połowie, gdy zaatakował "na raz", przez co musiał ratować go Piotr Zieliński. "Zielu" zarobił wtedy żółtą kartkę. Później sam "Ziółek" zarobił swoją w prostej sytuacji. Najbardziej zapalny punkt polskiej defensywy, ale nie pękał. Solidny występ.

Jakub Kiwior – 8,5

Najlepszy i najpewniejszy punkt w polskiej obronie.

Jakub Kamiński, najlepszy w polskiej kadrze? [Zdjęcia]

Michał Skóraś – 6

Nieustępliwy i sumienny w defensywie. Trochę mało do przodu, nawet w realiach bardzo częstej gry bez piłki i z kontry.

Sebastian Szymański – bez oceny

Kontuzja, 13 minut na boisku. Za mało, by ocenić.

Bartosz Kapustka – 5

Wszedł w 13. minucie za kontuzjowanego Sebastiana Szymańskiego. Głównie przesuwał, kilkukrotnie odzyskał piłkę. Miał 28 kontaktów z piłką, Frenkie de Jong miał 50 po 38. minutach. Statystyka bardziej dla ciekawostki.

Piotr Zieliński – 7

Z piłką jak zwykle "klasa światowa". Kilka razy fajnie napędził akcję, był alternatywą do gry w trudnych momentach. Nie zawiódł.

Nicola Zalewski – 6,5

Ależ pudło w 2. minucie. Potem zniknął na długie minuty. Lepszy po przerwie, zwłaszcza w jednej akcji, gdy "nawinął" dwóch Holendrów i oddał strzał.

Robert Lewandowski – 7,5

Genialna asysta przy golu Kamińskiego. Przed nią? Ledwie kilka kontaktów z piłką. Walczył o swoje "Lewy" i próbował korzystać na kontrach, ale piłki do niego nie docierały. Miał jedną sytuację, bardzo trudną, a prawie i tak strzelił gola.

Jakub Kamiński – 9

Wszędzie go było pełno. Często wchodził w rolę "dziewiątki", nie tylko w momencie gola. Najlepszy mecz "Kamyka" w kadrze, albo jeden z.

Rezerwowi (oprócz Bartosza Kapustki, który wszedł już w 13. minucie):

Kamil Grosicki, Paweł Wszołek, Filip Rózga i Paweł Wszołek – bez oceny.

Nikt z nich nie pękł po wejściu, ale grali zbyt krótko, aby zostać uczciwie ocenieni. Warto dodać, że "Grosik" zbliża się do setnego występu w kadrze.