Pilne wieści dla Polaków tuż przed meczem z Litwą! Mundial coraz bliżej

Litwa - Polska: Świetne wieści tuż przed meczem

Sytuacja w grupie G przed meczem Litwa - Polska zrobiła się już naprawdę klarowna. Wygrana Polaków w Kownie właściwie gwarantuje im 2. miejsce, które daje prawo gry w barażach o mundial. Przesądziło o tym zwycięstwo Holandii z Finlandią 4:0. Holendrzy wykonali kolejny krok w kierunku bezpośredniego awansu z pierwszej pozycji, ale przy okazji ułatwili Polsce realizację planu minimum.

Oranje świetnie weszli w mecz rozgrywany w Amsterdamie i już w 17. minucie prowadzili 2:0 po golach Donyella Malena i Virgila van Dijka. Na przerwę schodzili zresztą z prowadzeniem 3:0, bo Memphis Depay wykorzystał w 38. minucie rzut karny. W drugiej połowie Finowie nie zdołali nawiązać walki z gospodarzami, a w 84. minucie Cody Gakpo dobił ich golem na 4:0. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja w tabeli grupy G po meczu Holandia - Finlandia:

1. Holandia - 16 pkt w 6 meczach (bramki 22-3)

2. Polska - 10 pkt w 5 meczach (bramki 8-4)

3. Finlandia - 10 pkt w 7 meczach (bramki 8-13)

Tak wysoka wygrana Holendrów właściwie zamyka dyskusję o walce Polaków o zwycięstwo w grupie. Przy równej liczbie punktów liczy się bowiem bilans bramkowy, który już przed tym meczem wynosił +15 Holandii przy +4 Polaków. Teraz Biało-Czerwoni musieliby już odrobić... 15 goli w trzech ostatnich meczach, w tym z Holandią, zaczynając od starcia z Litwą.

Od początku było jednak wiadomo, że o wyprzedzenie Holendrów będzie ciężko. Drugie, barażowe miejsce dla Polaków jest na wyciągnięcie ręki - czekamy na zwycięstwo z Litwą!

