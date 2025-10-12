Pilne wieści dla Polaków tuż przed meczem z Litwą! Mundial coraz bliżej

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-12 20:18

Kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem meczu Litwa - Polska w el. MŚ 2026 napłynęły świetne wieści dla polskich kibiców! Jeszcze przed wyjściem na boisko Biało-Czerwoni przybliżyli się do mundialu, a wszystko za sprawą... Holandii. W meczu rozpoczętym o godzinie 18:00 reprezentacja Oranje rozbiła Finlandię aż 4:0 i Polacy mogą postawić z Litwą kropkę nad i w walce o baraże do MŚ 2026.

Litwa - Polska: Pilne wieści tuż przed meczem

i

Autor: Łukasz Grochala/ Cyfrasport Litwa - Polska: Pilne wieści tuż przed meczem

Litwa - Polska: Świetne wieści tuż przed meczem

Sytuacja w grupie G przed meczem Litwa - Polska zrobiła się już naprawdę klarowna. Wygrana Polaków w Kownie właściwie gwarantuje im 2. miejsce, które daje prawo gry w barażach o mundial. Przesądziło o tym zwycięstwo Holandii z Finlandią 4:0. Holendrzy wykonali kolejny krok w kierunku bezpośredniego awansu z pierwszej pozycji, ale przy okazji ułatwili Polsce realizację planu minimum.

Litwa – Polska: Ogromna stawka meczu w Kownie. O tym nikt nie mówi!

Oranje świetnie weszli w mecz rozgrywany w Amsterdamie i już w 17. minucie prowadzili 2:0 po golach Donyella Malena i Virgila van Dijka. Na przerwę schodzili zresztą z prowadzeniem 3:0, bo Memphis Depay wykorzystał w 38. minucie rzut karny. W drugiej połowie Finowie nie zdołali nawiązać walki z gospodarzami, a w 84. minucie Cody Gakpo dobił ich golem na 4:0. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja w tabeli grupy G po meczu Holandia - Finlandia:

  • 1. Holandia - 16 pkt w 6 meczach (bramki 22-3)
  • 2. Polska - 10 pkt w 5 meczach (bramki 8-4)
  • 3. Finlandia - 10 pkt w 7 meczach (bramki 8-13)

Tak wysoka wygrana Holendrów właściwie zamyka dyskusję o walce Polaków o zwycięstwo w grupie. Przy równej liczbie punktów liczy się bowiem bilans bramkowy, który już przed tym meczem wynosił +15 Holandii przy +4 Polaków. Teraz Biało-Czerwoni musieliby już odrobić... 15 goli w trzech ostatnich meczach, w tym z Holandią, zaczynając od starcia z Litwą.

Litwa – Polska NA ŻYWO. Arcyważny mecz w Kownie. Jan Urban zaskoczy składem?

Od początku było jednak wiadomo, że o wyprzedzenie Holendrów będzie ciężko. Drugie, barażowe miejsce dla Polaków jest na wyciągnięcie ręki - czekamy na zwycięstwo z Litwą!

Super Sport SE Google News
Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu!
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim?
Boniek
Jan Tomaszewski komentuje powołania Jana Urbana
REPREZENTACJA POLSKI
LITWA
EL. MŚ
REPREZENTACJA HOLANDII