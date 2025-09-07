Polska - Finlandia Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i online. Na jakim programie?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-09-07 20:43

Mecz Polska - Finlandia w eliminacjach MŚ 2026 rozpocznie się o godzinie 20.45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po dobrym występie w Rotterdamie (1:1 z Holandią) nasi piłkarze mają szansę poprawić swoją sytuację w grupie i zrewanżować się Finom za przykrą porażkę w Helsinkach (1:2). Znamy już skład Polaków i nie ma w nim niespodzianek. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Polska - Finlandia.

Polska - Finlandia Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać mecz? 7.09.2025 Eliminacje MŚ

i

Autor: Art Service
  • Reprezentacja Polski zmierzy się z Finlandią w kluczowym meczu eliminacji MŚ 2026 na Stadionie Śląskim.
  • Po remisie z Holandią Biało-Czerwoni liczą na zwycięstwo, aby zmazać plamę po wcześniejszej porażce z Finami.
  • Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład z Robertem Lewandowskim na czele – czy to wystarczy, by odnieść sukces?
  • Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję TV i stream online z tego emocjonującego spotkania!

Piłkarska reprezentacja Polski przystępuje do meczu z Finlandią w eliminacjach MŚ pokrzepiona niezłą grą w Rotterdamie i dobrym wynikiem, jakim niewątpliwie był remis 1:1 z Holandią. Mecz z Finlandią będzie już zupełnie innym spotkaniem. Teraz to Polacy przystępują do spotkania w roli faworyta. Każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie katastrofą. Biało-Czerwoni muszą zdobyć komplet punktów i zmazać plamę po blamażu w meczu z Finlandią (1:2) w Helsinkach, po którym do dymisji podał się selekcjoner Michał Probierz. Jego następca Jan Urban ma za sobą obiecujący debiut i oby dziś jego zespół spisał się na miarę oczekiwań kibiców.

Mecz Polska - Finlandia: Skład Biało-Czerwonych

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ponad godzinę przed meczem ogłosił skład Biało-Czerwonych na mecz kwalifikacji do mistrzostw świata 2026 przeciwko Finlandii. Pierwsza jedenastka naszego zespołu będzie taka sama jak meczu z Holandią: Polska: 1. Łukasz Skorupski – 2. Matty Cash, 3. Przemysław Wiśniewski, 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior – 17. Bartosz Slisz – 13. Jakub Kamiński, 20. Sebastian Szymański, 10. Piotr Zieliński, 21. Nicola Zalewski – 9. Robert Lewandowski.

Mecz Finlandia - Polska zostanie rozegrany na wypełnionym po brzeg Stadionie Śląskim w Chorzowie. - Wiemy, o co gramy, ale Finlandia też. Musimy być przygotowani również na to, że rywale zagrają otwarte spotkanie, bo pomyślą, że ich remis nie interesuje. W takim wypadku czeka nas emocjonujący mecz, bo mamy podobne założenia. Jeśli jednak Finowie postanowią się bronić, wówczas będziemy budować ataki pozycyjne - powiedział Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski.

Gdzie oglądać mecz Polska - Finlandia NA ŻYWO

Mecz Polska - Finlandia w eliminacjach MŚ 2026 zostanie rozegrany w niedzielę 7 września w Chorzowie. Początek meczu Polska - Finlandia o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Finlandia na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online i na sport.tvp.pl. Relacja na żywo na supersport.se.pl

Sonda
Kto wygra mecz Polska - Finlandia?
Jan Tomaszewski: Zieliński powinien być kapitanem, a nie Lewandowski
Super Sport SE Google News
ELIMINACJE MŚ