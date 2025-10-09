Reprezentacja Polski zmierzy się z Nową Zelandią w meczu towarzyskim, który jest ważnym sprawdzianem przed eliminacjami MŚ.

Selekcjoner Jan Urban planuje sprawdzić zmienników, a Robert Lewandowski podkreśla wagę każdego meczu kadry.

Mecz odbędzie się w Chorzowie o 20:45 – dowiedz się, gdzie oglądać to spotkanie na żywo.

Mecz Polska - Nowa Zelandia: SKŁAD POLAKÓW

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban podał skład reprezentacji Polski. Zgodnie z zapowiedziami szansę dostaną zmiennicy i piłkarze, którzy rzadko grali w pierwszym składzie. Oto skład Polaków: Bartłomiej Drągowski - Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Przemysław Wiśniewski - Michał Skóraś, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski - Kacper Kozłowski - Krzysztof Piątek.

Jan Urban zapowiadał, że w meczu towarzyskim z Nową Zelandią chciałby sprawdzić nowych piłkarzy. – Chcę przede wszystkim przyjrzeć się nowym zawodnikom, a i tak wiem, że nie dostanę odpowiedzi w stu procentach. Nawet jeśli zespół zagra dobrze, to nie będę miał pewności, czy tak samo byłoby w meczu o punkty. Zawodnicy różnie reagują na dodatkową presję związaną z grą w spotkaniach o stawkę. Nowa Zelandia to rywal, o którym ciężko coś powiedzieć. Mają już awans do mistrzostw świata, przylatują do Europy, by zagrać z tutejszymi drużynami – grali już z Ukrainą, zagrają z nami i Norwegią. To duża niewiadoma – stwierdził Jan Urban.

Mecz Polska - Nowa Zelandia to spotkanie towarzyskie, a dla selekcjonera reprezentacji Jana Urbana dobra okazja do sprawdzenia formy piłkarzy. Już w niedzielę Biało-Czerwoni zmierzą się w Kownie z Litwą w eliminacjach MŚ, więc dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie szanse dostaną pewnie zmiennicy. Nowa Zelandia to rywal egzotyczny, ale z pewnością nie można go lekceważyć. Piłkarze z Kraju Kiwi szybko wywalczyli awans na przyszłoroczny mundial. W strefie Oceanii nie mieli bardzo wymagających rywali, ale to zespół, w którym grają klasowi piłkarze.

Jan Urban nagle wyjawił prawdę o reprezentacji Polski! Tych słów kibice długo nie zapomną

- Reprezentacja Nowej Zelandii zakwalifikowała się na mistrzostwa świata, więc to pokazuje, że poziom tej drużyny jest wysoki. Gra dobrze nie tylko w rugby, ale także w piłkę nożną. Dla nas też to będzie bardzo dobry test i przygotowanie do kolejnego meczu - powiedział Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski. - Każdy mecz w reprezentacji Polski jest bardzo ważny, a to, że gramy u siebie, daje nam dodatkowy bodziec i aspekt motywacyjny. Będziemy chcieli zagrać dobrą piłkę dla polskich kibiców – dodał "Lewy".

Gdzie oglądać mecz Polska - Nowa Zelandia NA ŻYWO

Mecz towarzyski Polska - Nowa Zelandia zostanie rozegrany w czwartek 9 października w Chorzowie. Początek meczu Polska - Nowa Zelandia o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Nowa Zelandia na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online i na sport.tvp.pl.

Sonda Kto wygra mecz Polska - Nowa Zelandia? Polska Nowa Zelandia Będzie remis