PZPN rozmawiał z Infantino podczas mundialu. Polska stara się o wielkie wydarzenie

Tegoroczny mundial odbywa się w USA, Kanadzie i Meksyku. Niestety odbywa się bez nas. Mimo że o tytuł, po raz pierwszy w historii, rywalizuje aż 48 reprezentacji. Biało-czerwoni zawiedli w decydującym momencie, przegrywając 2:3 ze Szwecją w finale baraży. Nie oznacza to jednak, że przedstawiciele polskiej federacji nie są obecni podczas najważniejszej piłkarskiej imprezy globu.

Jednym z najważniejszych tematów rozmów prowadzonych przez delegację PZPN była kandydatura Polski do organizacji Kongresu FIFA w 2029 roku. Przy okazji omówiono również przygotowania do mistrzostw świata kobiet do lat 20, które już we wrześniu odbędą się w naszym kraju. Według relacji Wachowskiego przedstawiciele FIFA pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę z Polską i są spokojni o przebieg turnieju.

Podczas spotkań poruszano także kwestie związane z rozwojem futbolu na świecie, w tym program FIFA Forward, projekty medialne realizowane wspólnie z DAZN oraz planowany debiut mistrzostw świata w kategorii do lat 15. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata mogą przynieść kolejne duże wydarzenia piłkarskie organizowane nad Wisłą.

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„Na szczycie FIFA w USA porozmawiałem z Giannim Infantino. Zabiegamy o organizację w Polsce Kongresu FIFA w 2029 r. Poza tym omówiliśmy też zbliżające się Mistrzostwa Świata Kobiet U-20. Prezydent FIFA mówił, że jest spokojny o ten mundial, bo Polska i PZPN to dla niego zaufani partnerzy. Działamy.

A na samym szczycie omówiliśmy wartościowe tematy: program FIFA Forward, cyfryzację piłki we współpracy z DAZN i – to wielu może zaciekawić – debiut Mistrzostw Świata w kategorii U-15. Idziemy do przodu, ciekawe lata przed nami” – napisał sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski w mediach społecznościowych.

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