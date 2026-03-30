Rivaldo, Del Piero i inne legendy w Polsce! Specjalna okazja, każdy będzie mógł ich zobaczyć na murawie

27 maja do Wrocławia zjedzie prawdziwa galeria piłkarskich legend. Ultimate Legends Night na Tarczyński Arena zapowiada się jako jedno z najbardziej spektakularnych piłkarskich wydarzeń w tym roku w Polsce. Od samych nazwisk może zakręcić się w głowie.

W Polsce coraz częściej organizowane są mecze z udziałem byłych gwiazd światowego formatu i to nas coraz bardziej wciąga. Po Ronaldinho Show na Stadionie Śląskim oraz Meczu Gwiazd na Widzewie, tym razem Wrocław będzie gospodarzem prawdziwego piłkarskiego święta.

Reprezentację Polski poprowadzi Adam Nawałka – legendarny selekcjoner, który na jeden wieczór wróci na ławkę trenerską. Na boisku zobaczymy wielu bohaterów pamiętnego Euro 2016, którzy sięgnęli wtedy po ćwierćfinał turnieju we Francji. Wśród nich pojawią się m.in. Artur Boruc, Łukasz Piszczek, Sławomir Peszko i Michał Pazdan. Pełna lista zawodników zostanie ogłoszona przez trenera Nawałkę w najbliższym czasie.

Zdobywcy Złotej Piłki i mistrzowie świata w akcji

Ich rywalem będzie drużyna marzeń – zespół złożony z prawdziwych ikon światowego futbolu: zdobywców Złotych Piłek, mistrzów Europy i świata, którzy od lat inspirują kolejne pokolenia kibiców.

Na murawie Tarczyński Arena pojawią się m.in.: Andrij Szewczenko, Alessandro Del Piero, Rivaldo, Nani, Ricardo Quaresma, Nemanja Matić, Marek Hamšík, Christian Karembeu, Ivan Rakitić, David Silva i Diego Godín – a to dopiero początek listy niespodzianek.

Ultimate Legends Night to nie będzie zwykły mecz towarzyski. To wydarzenie, które łączy pokolenia, budzi ogromne emocje i daje szansę zobaczenia na jednym boisku najlepszych piłkarzy minionej epoki.