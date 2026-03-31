Robert Lewandowski otrzymał unikatowy prezent. Jest z nim całe zgrupowanie, przepiękne dzieło

Michał Skiba
2026-03-31 5:30

Robert Lewandowski nie ukrywa, że z wiekiem robi się coraz bardziej emocjonalny. Kilka dni temu otrzymał coś wyjątkowego, coś co mogło go mocno poruszyć. Pokazujemy unikatowy prezent, który kapitan reprezentacji Polski otrzymał na tym zgrupowaniu. Oby znów przyniósł szczęście. Udało się z Albanią, oby powiodło się w Solnej w finale barażu ze Szwecją.

Tuż przed najważniejszymi meczami w polskiej piłce w ostatnich miesiącach (a może i latach) Robert Lewandowski dostał bardzo osobisty podarek. To specjalnie ozdobiona książka „Lewandowski. Prawdziwy” autorstwa Sebastiana Staszewskiego. Książka, która przez ostatnie pół roku narobiła sporo zamieszania w całym kraju i nie tylko, teraz znów wróciła do "Lewego". Jesienią pomogła, bowiem ten szum wokół publikacji dobrze wpłynął na napastnika Barcelony, czego dowodem były m.in. słynna konferencja prasowa (otwierająca listopadowe zgrupowanie) i znakomita asysta w zremisowanym meczu z Holandią.

Lewandowski książkę na swojej półce ma od dawna. Egzemplarze, w które zaingerowali Kinga Ludwiczak i Wojciech Pastuszak wyglądają pięknie. Mają ręcznie malowane brzegi książki. Te brzegi przedstawiają drogę Lewandowskiego na piłkarski szczyt: od gry w Zniczu Pruszków do goli w Barcelonie.

– Jestem ogromnie wzruszona i wdzięczna, że moja praca – ręcznie malowane brzegi – mogła dotrzeć aż do Roberta Lewandowskiego. To dla mnie niesamowity moment i spełnienie marzeń – przyznała pani Kinga, która w internecie działa pod pseudonimem Painted.bee.

Robert Lewandowski po meczu z Albanią (26.03.2026)

Pan Wojtek Pastuszak miał okazję spotkać się z Robertem Lewandowskim osobiście i przekazać upominek. Spotkanie było krótkie, bo odbyło się tuż przed konferencją prasową, ale – jak podkreśla – bardzo ciepłe. – Pokazałem Robertowi zdjęcie, na którym jestem z synkiem. On w bodziaku Bayernu, ja w koszulce Bayernu. Wszystkie moje dzieci co weekend oglądały ze mną mecze Bayernu. Pan Robert był bardzo otwarty, uśmiechnięty i w naprawdę świetnym humorze – opowiadał.

Lewandowski przyjął prezent, porozmawiał, podpisał też dwie koszulki. Teraz cały piłkarski świat czeka na to, co „Lewy” pokaże na boisku. We wtorkowy wieczór poprowadzi reprezentację Polski w barażowym finale przeciwko Szwecji. Start o 20.45.

