Ronaldo opuści mecze mundialu? Jego zachowanie może mieć dramatyczne skutki

Ronaldo grozi duże zawieszenie

Portugalczycy byli blisko zapewnienia sobie miejsca na mundialu – po czterech kolejkach mieli dziesięć punktów, a zwycięstwo nad Irlandią gwarantowałoby awans. Jednak przegrali 0:2 po dwóch golach Troya Parrotta, a od 61. minuty musieli grać w dziesiątkę z powodu czerwonej kartki dla Ronaldo. Teraz pojawia się pytanie o możliwe konsekwencje jego faulu.

BBC podaje, że Ronaldo może zostać zawieszony nawet na trzy mecze. W praktyce oznaczałoby to, że – poza najbliższym spotkaniem z Armenią – opuściłby również dwa pierwsze mecze mundialu, o ile Portugalia zakwalifikuje się bezpośrednio. Dla piłkarza Al-Nassr byłaby to bardzo niekorzystna sytuacja, szczególnie że nadchodzący turniej najprawdopodobniej będzie jego ostatnim.

Jan Urban przed meczami z Holandią i Maltą

Ostateczna decyzja należy do Komisji Dyscyplinarnej FIFA. W Kodeksie Dyscyplinarnym zapisano, że za przewinienia takie jak uderzenie łokciem, kopnięcie, uderzenie pięścią czy plucie na rywala grozi minimum trzy spotkania zawieszenia. Jeśli Portugalia musiałaby grać w barażach, Ronaldo odbywałby karę właśnie tam.

W niedzielę o 15:00 Portugalczycy, już bez Ronaldo, zmierzą się z Armenią.