Takiego Lewandowskiego jeszcze nie widzieliśmy. Duża zmiana u kapitana reprezentacji

Odmieniony Lewandowski na konferencji reprezentacji Polski

Robert Lewandowski wywołał niemałe zamieszanie przed zgrupowaniem reprezentacji Polski i wcale nie chodzi o hat-tricka strzelonego Celcie Vigo tuż przed jego rozpoczęciem. Kapitan kadry tuż po meczu Barcelony zamiast do Polski udał się do... USA, gdzie wziął udział w specjalnych obchodach polskiego Święta Niepodległości – ceremonia odbyła się na Empire State Bulding. Lewandowski z lekkim poślizgiem dotarł na zgrupowanie kadry, ale wziął udział w konferencji prasowej oraz normalnie w treningu, nie ma też przesłanek, by miał mieć jakieś problemy z zagraniem meczu przeciwko Holandii. Sytuacja wywołała jednak sporo emocji.

Co więcej, przed startem zgrupowania światło dzienne ujrzało wiele sekretów z życia rodzinnego i zawodowego Roberta Lewandowskiego, które w swojej książce „Lewandowski. Prawdziwy” przedstawił Sebastian Staszewski. To sprawiło, że konferencja prasowa z udziałem kapitana reprezentacji Polski mogła być dla niego bardzo wymagająca ze względu na pytania, jakie mogły się pojawić, a Lewandowski nierzadko potrafił dość surowo reagować na niewygodne pytania od dziennikarzy. Tym razem tak jednak nie było.

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!"

Robert Lewandowski pokazał się z bardzo dobrej strony na konferencji prasowej. Tryskał humorem, z jednej strony potrafił zażartować, z drugiej jasno i klarownie odpowiadał na różne, nawet trudne pytania. Docenili to polscy dziennikarze. – Nie unikał trudnych tematów, odpowiadał z uśmiechem, przekąsem. Czasem kogoś zaczepił, ale delikatnie. Wszystkie trudne tematy odbierał z uśmiechem. To jest nowość u Roberta, bo wielokrotnie był podirytowany różnymi pytaniami. Tu brał je na klatę – ocenił Adam Sławiński z Kanału Sportowego. – Poznaliśmy Lewandowskiego nie jako piłkarza, tylko jako człowieka. Sporo było tam odczuć Roberta o tym, jak doszedł na szczyt. O trudnych chwilach, które przeżył – dodaje z kolei Dominik Wardzichowski z portalu Sport.pl. Trudno oprzeć się wrażeniu, że tym razem otoczenie Lewandowskiego dużo lepiej zareagowało na wydarzenia i dużo lepiej przygotowało kapitana kadry na konfrontację z niewygodnymi pytaniami, zdecydowanie lepiej sobie poradzono z zamieszaniem niż choćby w połowie roku, gdy wybuchła afera z rezygnacją Lewandowskiego ze zgrupowania, późniejszym przyjazdem na pożegnanie Grosickiego i odebraniem napastnikowi Barcelony opaski kapitańskiej.

