Smakowite porównanie Matty'ego Casha przed meczem z Holandią. Zdał egzamin na prawdziwego Polaka

Obrońca Aston Villi wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. Konfrontacja z Holandią już w piątkowy wieczór na PGE Narodowym. To właśnie cudowny gol Casha uratował polskiej drużynie remis z Holendrami na De Kuip w Rotterdamie. Oto, co powiedział podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami.

O meczu z Holandią i bramce w Rotterdamie

Jutro mamy okazję, by zdobyć trzy pkt przeciwko silnemu zespołowi. Pokazaliśmy to ostatnio, że jesteśmy w stanie zdobywać punkty z silnymi przeciwnikami. Jeśli mam być szczery, gdy wróciłem po meczu z Holandią to trener powiedział, że nieźle strzelam. I robię to coraz częściej, postanowiłem robić to częściej też w meczach. Zawsze wierzyłem w moją jakość pod bramką przeciwnika. Jak wpada gol, to zmienia się nastawienie. Czuję się pewniej pod bramką rywala. Powiedziałem Unaiowi, że chcę atakować.

O Jurrienie Timberze

Każdy gracz na każdej pozycji w Holandii jest silny. Timber ma sporo jakości, umie atakować i bronić. Zobaczymy, czy zagra.

Pytanie o to, do jakiego dania można porównać mecz z Holandią?

Ten mecz będzie jak pierogi! To będzie wyzwanie i bardzo uwielbiam to danie. Będziemy musieli posłuchać trenera dziś i przed meczem. Chcemy pokazać, co potrafimy przeciwko tak mocnej ekipie. Myślę, że w tych meczach z Holandią potrafiliśmy ostatnio dużo wyrażać siebie. Rozmawiałem z Donyellem Malenem i mówiłem mu, że powinni się nas bać. Jakość, którą mamy w zespole, może stworzyć różnicę. Mamy świetnego trenera, który na pewno wymyśli taktykę.

"Cieszynka" po bramkach, skąd pomysł na grę w golfa?

Zaczęła się jeszcze w meczu z Mołdawią. To było spontaniczne, nie planowałem. Jak planujesz takie rzeczy, to one nie wychodzą.

Nauka języka polskiego?

Zawsze musicie o to pytać (śmiech). Musisz mieć dużo czasu na naukę, a u mnie z czasem jest krucho. Znam kilka fraz, ale nie za dużo,